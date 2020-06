Il transforme un smartphone en un impressionnant vidéoprojecteur 4K

Crédits : DIY Perks

Il y a une quinzaine d’années, une vague s’est propagée sur Internet : réaliser son propre projecteur en démontant un écran de PC et en utilisant une lampe halogène. L’ensemble était gros et bruyant, l’image était à peine lumineuse, mais cela fonctionnait et était beaucoup moins cher que les solutions commerciales. Avec le temps et la baisse des prix des vidéoprojecteurs, la mode s’est passée.

Le retour des vidéoprojecteurs DIY ?

Pourtant Matt, youtubeur en charge de la chaîne DIY Perks a décidé de ressuscité le concept, mais en utilisant des technologies dignes de 2020. Son but était de fabriquer son propre vidéoprojecteur 4K. Mieux encore, il fonctionne sous Android et est accessible sans fil. Pour cela, il a utilisé l’un des rares smartphones disposant d’un écran 4K. Seul Sony s’y essaie avec le Xperia Z5 Premium, la série Xperia XZ Premium et les Xperia 1 et 1 II sorti récemment pour 1199 euros.

La lumière est issue d’une LED de 100 watts, idéalement avec un indice de rendu de couleur (IRC) élevé afin de conserver des couleurs fidèles. À cette puissance, il est nécessaire de la refroidir. Pour cela, Matt a choisi d’utiliser un radiateur normalement destiné aux processeurs de PC. Ensuite, il sera nécessaire d’utiliser 2 lentilles de Fresnel l’une est fixe, la seconde est montée mobile sur les 4 tiges filetées de la structure afin de permettre la mise au point.

Un projecteur 4K sous Android pour seulement 200 euros

L’écran provient d’un smartphone Sony Xperia Z5 Premium sorti en 2015 acheté sur eBay. Cela rend la solution beaucoup moins chère que d’acheter un mini-écran 4K muni d’une entrée HDMI. Il conviendra de retirer délicatement le rétroéclairage de l’écran. Enfin, il faudra ajouter une lentille grand format utilisée dans les anciens appareils photo, un miroir pour orienter l’image vers le mur et de quoi habiller le projecteur.

Si la luminosité n’est pas excellente comparée à un vidéoprojecteur professionnel, elle est largement suffisante pour regarder un film dans un environnement sombre. Il faut garder en tête qu’il reste 10 fois moins cher, à seulement 200 dollars à condition d’avoir chez soi certains composants de PC inutilisés et d’acheter un smartphone d’occasion. Force est de reconnaitre que les couleurs sont parfaites et l’image extrêmement nette. Matt réalisera un guide bientôt disponible en téléchargement dans la description de la vidéo, si vous êtes tentés par l’aventure.

Source : DIY Perks