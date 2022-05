Il imprime des cartes avec les Pokémon créés par ses élèves

Des cartes Pokémon uniques – Crédit : Reddit u/CLyane

Dernièrement, nous avions été séduits par des animations 3D ultra réalistes de Pokémon. L’artiste Seth Whittenburg avait dévoilé ses créations bluffantes, montrant les célèbres créatures comme si elles existaient dans la vraie vie. La franchise n’a de cesse d’exacerber la créativité des fans. Et les plus jeunes font parfois des merveilles avec leurs crayons de couleurs. Preuve en est avec la sympathique histoire partagée par l’utilisateur de Reddit u/CLyane.

Cet enseignant avait donné une mission créative à ses jeunes élèves : créer leurs propres Pokémon. Des travaux pratiques qui ont visiblement suscité un vif intérêt dans la classe. À tel point que le professeur a voulu faire une jolie surprise à ses élèves. Après avoir récupéré tous les dessins coloriés avec soin, il a fait imprimer des cartes Pokémon mettant en exergue leurs créations. Il les a ensuite distribuées pour récompenser les jeunes.

Des cartes Pokémon maison : un souvenir inoubliable

Parmi les Pokémon créés pour l’occasion, on retrouve notamment un certain Blazzeimp, un Pokémon fée-feu prenant la forme d’un dinosaure volant. On peut également admirer Snowball, Pokémon de type fée-glace dépeint comme un flocon de neige. Les internautes ont apprécié fortement l’initiative de ce professeur, soulignant qu’ils auraient bien aimé avoir un enseignant féru de Pokémon lors de leur scolarité. « Cela me rappelle mes croquis de Pokémon et de Yu-Gi-Oh! pendant les premières années d’école primaire… J’adore ! », s’enthousiasme un utilisateur.

Ces travaux pratiques s’inscrivaient dans un « cycle Pokémon ». Questionné par un internaute, le professeur a détaillé les objectifs pédagogiques d’un tel module. Il s’agissait notamment de leur faire travailler l’écriture à travers la création d’un Pokedex répertoriant les Pokémon (atouts/faiblesses, habitats). Les évolutions des Pokémon ont également été abordées en faisant un comparatif avec celles de vrais animaux. De quoi apprendre en s’amusant !

