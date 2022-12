Il joue à Smash Bros. pendant 69 h d’affilée, record du monde battu

TCNick3 est parvenu à pulvériser le record du monde du plus long marathon sur un jeu vidéo de combat. Le streamer a passé plus de 69 heures à jouer à Super Smash Bros. Ultimate. Il s’est seulement interrompu deux heures pas nuit, soit le temps autorisé par le Guinness des records.

Nouveau record sur Super Smash Bros. Ultimate © TCNick3

Certains sont prêts à tout pour impressionner la galerie, faisant fi de leur santé physique et mentale. Faire des marathons est notamment un moyen d’entrer dans le Guinness. Un Américain est allé voir Spider-Man No Way Home à 292 reprises, battant le record d’un Français. Aujourd’hui, nous vous relatons la réalisation d’une prouesse vidéoludique signée par un certain TCNick3.

Celui-ci a voulu détrôner le Canadien Daniel Bergman qui détient le record du plus long marathon sur un jeu de combat. Il avait passé 57 heures à jouer à Super Smash Bros. du 17 au 20 août 2016 afin de collecter des fonds pour la Geekdom House. Un record pulvérisé récemment par TCNick3. « Je ne voulais pas simplement battre le record, je voulais l’écraser », a déclaré le streamer. « Donc l’objectif était de jouer pendant 69 heures d’affilée… aucune autre explication n’est nécessaire. »

Jouer à Smash Bros. pendant 69 heures, un défi exténuant

Une aventure aussi chronophage qu’éprouvante. TCNick3 était surveillé par deux témoins non affiliés qui avaient pour mission de s’assurer qu’il n’avait enfreint aucune règle relative à sa tentative de record du monde. D’après le règlement du Guinness des records, il n’avait le droit qu’à 10 minutes de pause pour chaque heure jouée. Il a ainsi décidé de les regrouper pour dormir deux heures par nuit.

Comme vous pouvez le voir à la fin de cette vidéo résumant sa performance, TCNick3 est littéralement exténué au bout des 69 heures, quatre minutes et 20 secondes de jeu intensif :

Pour le moment, le Guinness n’a pas encore officiellement reconnu le record de TCNick3. D’après le joueur, l’organisation aime prendre « son temps » pour bien vérifier que tous les critères sont respectés. Comme il n’a visiblement enfreint aucune règle, son nom devrait bel et bien figurer à terme dans le livre emblématique.