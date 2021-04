Twitch : le streamer Ludwig Ahgren bat le record du monde du nombre d’abonnés

Peu connu du Twitch français, Ludwig Ahgren est un streamer américain qui s’est lancé un défi particulier. Il a lancé son stream le 14 mars dernier avec pour objectif d’étendre la diffusion par 10 secondes pour chaque abonné. Alors qu’il pensait que cela allait durer 24 heures, Ludwig Ahgren s’est retrouvé à devoir streamer jusqu’à la limite qu’il s’était lui-même fixée. Il a effectivement passé 31 jours devant la caméra, qu’il soit en train de prendre son petit-déjeuner, faire la vaisselle ou dormir devant des dizaines de milliers de personnes.

Ludwig Ahgren après avoir battu le record de Ninja – Crédit : ludwig / Twitch

À la fin de son stream sans fin, Ludwig Ahgren a battu un record qui était jusqu’à présent détenu par le célèbre Tyler Blevins, alias Ninja. Celui-ci a d’ailleurs récemment fait parler de lui en annonçant qu’il ne jouerait plus à Fortnite à cause du stream sniping à répétition. À l’heure actuelle, Ninja a délaissé Fortnite pour League of Legends. La chaîne Twitch de Ludwig Ahgren a donc dépassé les 280 000 abonnés alors que le record de Ninja était de 269 155 abonnés.

Des dizaines de milliers de spectateurs ont suivi le quotidien de Ludwig Ahgren pendant un mois

Ludwig Ahgren avait surnommé son stream de « sub-athon » en référence à un marathon aux abonnés. Il ne l’a pas arrêté parce qu’il n’y avait plus de nouveaux abonnés pour étendre la limite, bien au contraire. Le nombre d’abonnés ne faisait que de monter. Pour vous donner un ordre d’idée, sa chaîne était à 1 730 abonnés le 13 avril avant le début du sub-athon. Le 1er avril, elle avait déjà atteint 160 138 abonnés. Il y en avait 183 191 le 4 avril et 262 000 le 13 avril. Ludwig Ahgren a arrêté son stream le 14 avril avec plus de 225 000 visionnements en cours et 282 000 abonnés.

D’ailleurs, le nombre d’abonnés a fortement grimpé le dernier jour du marathon sur Twitch qui a d’ailleurs banni le mot obèse de sa plateforme. En effet, Ludwig Ahgren avait annoncé qu’il faisait un don de 5 dollars par nouvel abonné soit au St Jude Children’s Hospital, soit à l’Animal Humane Society.

Enfin, le streamer américain ne s’attendait pas à battre le record de Ninja. Dans les minutes précédant le moment fatidique, Ludwig Ahgren était dans sa cuisine. Il avait préparé et mangé son petit-déjeuner à base de bacon et d’œufs au plat. Il a même fait la vaisselle avant de se rendre compte du nombre d’abonnés. Ludwig s’est ensuite précipité à son bureau pour célébrer ce moment avec sa communauté.

Source : Polygon