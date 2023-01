Il y a 16 ans aujourd’hui, Steve Jobs présentait l’iPhone

L’iPhone de 2007 qui s’est vendu aux enchères © LCG Auctions

Aujourd’hui, cela fait 16 ans que le P.-D. G. d’Apple, Steve Jobs, est monté sur scène à la Macworld Expo à San Francisco, en Californie et a présenté l’iPhone au monde pour la première fois. Un smartphone qui se vend désormais plus de 40 000 € aux enchères.

Debout sur scène à Macworld Expo, Jobs a prononcé des mots qui sont entrés dans l’histoire. « Aujourd’hui, Apple va réinventer le téléphone », avait déclaré Jobs, dévoilant l’iPhone qui se démarquait compte tenu, à l’époque, de son design futuriste, d’un écran multi-touch sans clavier physique et d’iPhoneOS, un véritable système d’exploitation mobile.

L’iPhone a 16 ans

À l’époque, Steve Jobs décrivait l’‌iPhone‌ comme un iPod avec des commandes tactiles, un téléphone, et un appareil révolutionnaire pour aller sur Internet. Trois domaines distincts qu’aucun appareil à l’époque n’avait réussi à proposer en même temps. L’iPhone d’origine avait un écran LCD de 3,5 pouces, un appareil photo de 2 mégapixels et un corps en aluminium et en plastique.

Chaque année depuis le premier ‌iPhone‌, Apple a continué à le mettre à jour avec de nouvelles fonctionnalités. La première refonte importante est venue avec l’iPhone 4 en 2010, trois ans après l’introduction du ‌premier modèle. Il aura marqué un tournant dans l’histoire de l’iPhone, offrant un tout nouveau design avec des bords plats, un écran Retina, le processeur A4, un appareil photo de 5 mégapixels, un flash LED, et plus encore.

À lire : iPhone 14 : Apple n’arrive pas à le vendre, c’est un échec cuisant

Deux ans plus tard, l’iPhone 5 marquait une autre refonte pour l’iPhone. Le « smartphone le plus fin du monde » comme Steve Jobs l’appelait à l’époque, proposait un appareil photo iSight de 8 mégapixels et bien d’autres choses. Dans les années qui ont suivi, Apple a introduit plusieurs innovations qui perdurent encore aujourd’hui, telles que Touch ID et Face ID.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, la gamme ‌iPhone‌ comprend cinq modèles différents : l’iPhone SE, l’iPhone 14, l’‌iPhone 14‌ Plus, l’iPhone 14 Pro et l’‌iPhone 14 Pro‌ Max. Les iPhone actuels incluent des fonctionnalités impensables à l’époque : un affichage tout écran sans bouton d’accueil et des cadres fins, la reconnaissance faciale, l’enregistrement vidéo 4K, un appareil photo 48MP, Dynamic Island, un affichage à taux de rafraîchissement plus élevé, en plus de toutes les fonctionnalités et capacités d’iOS 16. Il ne reste plus qu’à attendre la sortie de l’iPhone 15 pour voir la suite.