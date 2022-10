L’un des tous premiers iPhone se vend 40 000 € aux enchères

L’iPhone de 2007 qui s’est vendu aux enchères © LCG Auctions

En 2017 déjà, nous vous disions déjà à quel point les premiers iPhone se vendaient à prix d’or. Sauf qu’à l’époque, on en trouvait encore à 500 euros sur eBay. Un iPhone non ouvert et scellé, daté de 2007, la première année où le smartphone Apple était disponible donc, s’est vendu 39 339 dollars (40 404 euros), selon LCG Auctions. Le modèle de 8 Go se vendait à l’origine 599 dollars (soit environ 860 dollars ou 880 euros ajustés en fonction de l’inflation).

Les enchères se sont enflammées le dernier jour, comme c’est souvent le cas avec les enchères en ligne. L’enchère la plus élevée n’était que de 10 446 dollars ce dimanche, avant qu’une vague de dernière minute ne fasse exploser le prix. L’iPhone, encore dans sa boîte, serait dans un état exceptionnel, neuf et jamais activé, selon l’organisme. Tout serait d’origine.

Sachez que pendant ce temps, un Macintosh SE ayant appartenu à Steve Jobs à la fin des années 80 s’apprête à être mis aux enchères, avec un prix estimé de 200 000 à 300 000 dollars.

Quelles différences entre cet iPhone 2G et un iPhone moderne ?

Quelle est la différence entre un iPhone de 2007 et un iPhone que vous pourriez acheter en 2022 ? Pour commencer, à l’époque, il n’y avait pas d’App Store. Vous étiez donc coincé avec les applications fournies à l’origine avec le téléphone, notamment YouTube, Safari et Météo. Le premier iPhone n’avait pas non plus de fonction copier-coller.

Les nouveaux iPhone disposent également de plus d’espace de stockage. La plus petite quantité étant 32 Go et le maximum 1 To. L’iPhone d’origine était disponible en 4, 8 et 16 Go. Sachez aussi qu’en 2022, 34 modèles d’iPhone ont été ou sont produits par la firme américaine.

Si le premier iPhone était livré avec Plans, le suivi GPS n’existait pas encore. La seule façon de trouver votre itinéraire était de taper à la fois votre adresse actuelle et l’adresse de destination. Il n’y avait pas non plus Siri, vous deviez donc regarder les instructions dans l’application sans dépendre d’un assistant virtuel.

Pendant l’introduction du tout premier iPhone en janvier 2007, Steve Jobs déclarait qu’il fonctionnait « sous OS X » et qu’il « exécutait des applications de bureautique ». Lors de la sortie de l’iPhone, le système d’exploitation avait été rebaptisé « iPhone OS », avant de devenir iOS en juin 2010.

Source : LCG Auctions