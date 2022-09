© Apple

L’iPhone 14 vient enfin d’être officialisé par Apple lors d’un Keynote dédié qui a eu lieu le 7 septembre, à 19 heures. S’il ne chamboule pas totalement la gamme, de nombreuses différences sont à noter entre le nouveau modèle et l’iPhone 13, sorti l’année dernière. Prix, design, performances, photo, autonomie, on dissèque pour vous toutes les différences entre l’iPhone 14 et l’iPhone 13.

Dans les grandes lignes, l’iPhone 14 apporte, en plus de l’iPhone 13, de meilleures photographies (surtout pour la caméra avant), la communication par satellite (uniquement pour les urgences) ainsi qu’une détection en cas de crash de voiture. Les précommandes de l’iPhone 14 démarreront le vendredi 9 septembre, avec une disponibilité le 16 septembre (7 octobre pour l’iPhone 14 Plus).

iPhone 14 et iPhone 13 : quels prix ?

L’iPhone 14 débutera à 799 $ et l’iPhone 14 Plus à partir de 899 $.

Voici les prix pour l’iPhone 13 :

iPhone 13 Mini : à partir de 809 euros

iPhone 13 : à partir de 909 euros

iPhone 13 Pro : à partir de 1159 euros

iPhone 13 Pro Max : à partir de 1259 euros

iPhone 14 et iPhone 13 : quelles différences en termes de design ?

L’iPhone 14 a différentes nouvelles couleurs : cinq couleurs différentes, dont un violet très léger. L’iPhone 13 est quant à lui disponible en (PRODUCT)RED, lumière stellaire, minuit, bleu, rose et en vert.

Leurs écrans sont similaires en termes de taille puisque l’iPhone 14 fait 6,1 pouces, tout comme l’iPhone 13. L’écran de l’iPhone 14 est en OLED, tout comme l’iPhone 13 également. Il fait toutefois 1200 nits en termes de luminosité, contre 800 pour l’iPhone 13. Les deux embarquent Dolby Vision. L’iPhone 14 Plus fait, quant à lui, 6,7 pouces.

© Apple

iPhone 14 et iPhone 13 : quelles différences en termes de performances ?

L’iPhone 14 embarque exactement la même puce que l’iPhone 13, à savoir, la puce A15. Les deux modèles affichent donc un processeur à 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique.

iPhone 14 et iPhone 13 : quelles différences sur la partie photo ?

L’iPhone 14 dispose d’un appareil photo ultra-large et d’un nouvel appareil photo principal de 12 mégapixels avec une ouverture f/1,5 et une stabilisation basée sur le capteur. Apple affirme qu’il y a une amélioration de 49 % de la qualité d’image en basse lumière vis-à-vis de l’iPhone 13 et que le mode nuit est maintenant deux fois plus rapide.

Il y a aussi un nouvel appareil photo TrueDepth de 12 mégapixels avec autofocus à l’avant. Apple allègue qu’il applique également son traitement d’image Deep Fusion « plus tôt dans le pipeline d’images », améliorant les performances en basse lumière et le rendu des couleurs, appelant cette technologie Photogenic Engine. L’ouverture est aussi plus rapide, avec 38 % de luminosité en plus : la mise au point se ferait plus rapidement que son prédecesseur, même avec peu de lumière.

iPhone 14 et iPhone 13 : qui a la meilleure autonomie ?

Peu de chiffres ont été annoncés par Apple pour le nouvel iPhone. La batterie devrait durer une journée entière, sans plus de précision. L’iPhone Plus est censé avoir la meilleure autonomie pour un iPhone, une première sans avoir à passer à l’iPhone Pro Max. Pour rappel, l’iPhone 13 offre jusqu’à 19 heures en lecture vidéo, jusqu’à 15 heures en streaming et jusqu’à 75 heures en audio.