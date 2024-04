Netflix, Free, Engie… Si vous êtes client de cette banque, les prélèvements sont bloqués

© Envato

La banque CCF, ex-HSBC France, connaît des débuts très difficiles

Les RIB de certains clients ont été désactivés en avance, provoquant des blocages des paiements

Il faut donc renseigner votre nouveau RIB auprès des organismes qui vous débitent tous les mois

Comme tous les mois, les clients sont débités de leur forfait téléphonique, de leur facture d’énergie et de divers services de divertissement comme Netflix. Sauf certains clients de la banque Crédit commercial de France (CCF), qui compte 800 000 personnes, à cause d’un problème au niveau de la désactivation des RIB.

Les débuts de la banque CCF ne se passent pas bien

Si vous êtes clients de la banque CCF et que vous recevez un SMS à propos de la régularisation d’un paiement, ce n’est pas une arnaque comme très souvent. Tous les prélèvements mensuels ne passent plus, que ce soit la SVoD (Netflix, Prime Video, Disney+, Canal+), le streaming musical (Spotify, Apple Music, Deezer), Internet et téléphone (Free, SFR, Orange, Bouygues) ou les services (salle de sport). Idem pour le futur prélèvement des impôts dont les déclarations sont désormais ouvertes ou le versement de votre salaire, de votre pension de retraite, etc.

Comme l’explique Le Figaro, la banque CCF n’est autre que ex-HSBC France. Sauf que ses débuts se passent très mal. Les RIB édités par HSBC étaient censés rester valables jusqu’au 30 juin 2024 mais depuis peu, des clients indiquent que cette fin de validité a lieu en ce moment, avec deux mois d’avance.

Certains clients ont tout de même eu de la chance car la transmission des nouveaux RIB s’est bien déroulée. Il semble que le problème ne touche que quelques personnes.

Transmettez votre nouveau RIB aux organismes qui vous débitent

La solution est simple : transmettre votre nouveau RIB édité par la banque CCF auprès de tous les organismes qui vous débitent tous les mois. Si vous payez les services de SVoD ou de streaming musical via votre carte bancaire comme beaucoup d’utilisateurs, rien ne change.

Si vous ne le faites pas, vous risquez de ne plus recevoir votre salaire ou votre pension de retraite ou de voir vos abonnements coupés. Si ce n’est pas grave dans le cas de Netflix, par exemple, ce serait dommage de se faire refouler à l’entrée de la salle de sport car votre carte adhérent ne passe pas. Ou que votre ligne téléphonique et Internet soit désactivée.

Vous vous exposez aussi à des relances et à de possibles intérêts de retard. Mais rassurez-vous, Engie ne coupera pas votre électricité en cas de défaut de paiement mais il faudra régulariser la situation, très rapidement.