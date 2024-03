Panne BNP Paribas : un bug empêche de retirer de l’argent et de payer, les clients sont en colère

Pour les clients BNP Paribas, impossible de retirer de l’argent ou de payer depuis ce matin à cause d’un “incident technique interne”. Sur X, beaucoup d’utilisateurs font part de leur colère face à cette situation.

Depuis 10H15, il est impossible de payer par carte ou de retirer de l’argent pour les clients BNP Paribas

La banque annonce que le problème est terminé mais certains clients affirment le contraire

Sur X, les clients font part de leur colère

Décidément, BNP Paribas enchaîne les soucis d’ordre technique. Alors qu’un homme risque de la prison pour avoir profité d’un bug et retiré plusieurs dizaines de milliers d’euros, les clients français font face à un autre problème. Depuis ce matin, l’utilisation d’une carte bancaire enregistrée dans cette banque ne fonctionne plus. Impossible de retirer de l’argent ou de payer, tout simplement. Plusieurs clients font part de leur désarroi sur les réseaux sociaux, notamment sur X.

Impossible d’utiliser une carte bancaire BNP Paribas

@mabanque_bnpp la banque d’un monde de merde qui te plante tous tes paiements à cause de leur bug à la con. Bon courage aux détenteurs d’une carte chez eux…. #bnpparibas — Will Muñoz (@patataschorizo_) March 5, 2024

Depuis ce matin, il est impossible pour les clients BNP Paribas d’utiliser leur carte bancaire. Que ce soit pour retirer de l’argent à un distributeur ou payer depuis un terminal bancaire puisqu’un beau message de paiement refusé s’affiche. Idem pour ceux qui souhaitent passer des achats en ligne ou se connecter à leur compte via l’app ou un navigateur web.

Imaginez si le bug qu’il y a avec la BNP Paribas en fait c’est un gros piratage de toutes nos cartes. On va se réveiller sans argent 🥲

Bref, la BNP un petit communiqué serait sympathique. Je suis en réserve, j’ai plus d’essence, je paie comment bande de fou ? — Manon 🦎 (@itsreallymaanon) March 5, 2024

Se retrouver dans cette position est très stressant : impossible de faire des courses, se payer un titre de transport, etc. La situation est d’autant plus compliquée que les clients à l’étranger font aussi face au problème. Ce qui s’avère nettement plus problématique avec la distance que cela impose.

BNP Paribas reconnaît le bug sur X

Chers clients, un incident technique a interrompu les services de paiement et retrait par carte bancaire ce matin, de 10h15 à 13h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Tous les services sont à nouveau disponibles. — Ma Banque BNP Paribas (@mabanque_bnpp) March 5, 2024

Pour le moment, BNP Paribas n’a pas publié de communiqué relatif à ce bug qui semble toucher énormément de clients. La banque admet qu’un bug a eu lieu entre 10H et 13H sauf que de nombreux internautes soulignent que le problème se poursuit au moment où sont rédigées ces lignes, à 15H20. Le compte X de l’entreprise a d’ailleurs bloqué la possibilité de répondre à son message qui reconnaît la situation actuelle.

Auprès de La Voix du Nord, le service relations média de la BNP Paribas explique qu’un “incident technique interne a affecté certains de nos clients dans l’utilisation de leur carte bancaire”. L’entreprise “présente ses excuses aux clients impactés”.