Imprimantes : pourquoi il faut absolument fuir les modèles à bas prix

Faut-il se laisser tenter par une imprimante à bas prix ? L’attractivité des modèles à cartouches cache un coût d’impression exorbitant. Les imprimantes à réservoirs d’encre, plus chères à l’achat, s’avèrent plus économiques et écologiques sur le long terme.

Les imprimantes à bas prix sont souvent une fausse bonne affaire. Elles cachent en effet des coûts cachés liés aux cartouches d’encre, qui sont très chères et polluantes. Les imprimantes à réservoirs d’encre, plus onéreuses à l’achat, sont en réalité plus rentables et plus écologiques sur le long terme.

Les imprimantes à bas prix, une fausse bonne affaire

Les imprimantes à réservoirs d’encre sont équipées de grands réservoirs que l’on remplit avec des bouteilles d’encre. Elles n’ont pas besoin de cartouches jetables, qui sont le principal poste de dépense des imprimantes à bas prix. Selon les tests réalisés par le magazine Que Choisir en décembre 2023, le coût de chaque impression est environ trente fois moins élevé avec une imprimante à réservoirs d’encre qu’avec une imprimante à cartouches.

Ainsi, même si les imprimantes à réservoirs d’encre coûtent environ 170 euros, contre 60 euros pour les imprimantes à cartouches, elles sont amorties au bout de quelques centaines ou milliers d’impressions, selon l’usage que l’on en fait. D’après un sondage de Que Choisir, une imprimante vit en moyenne cinq ans. Sur cette durée, une imprimante à réservoirs d’encre sera plus économique qu’une imprimante à cartouches dès lors qu’on imprime au moins vingt à vingt-cinq pages de texte ou six photos par mois.

Les imprimantes à réservoirs d’encre présentent aussi l’avantage d’être plus respectueuses de l’environnement. Elles produisent moins de déchets que les imprimantes à cartouches, qui génèrent des cartouches usagées à recycler ou à jeter. Les imprimantes à bas prix sont souvent jetées à la première panne, alors que les imprimantes à réservoirs d’encre, plus chères, sont plus susceptibles d’être réparées. Or, il se vend près de deux millions d’imprimantes en France chaque année, dont une majorité de modèles jet d’encre, selon le cabinet d’études Xerfi.

Il existe toutefois des alternatives aux cartouches officielles des fabricants, comme les cartouches génériques, qui sont moins chères et compatibles avec certaines imprimantes. Mais elles présentent aussi des inconvénients : comme HP l’avait fait, elles peuvent être bloquées par une mise à jour logicielle. Elles offrent aussi une qualité d’impression inférieure et elles se dégradent plus vite à la lumière.

