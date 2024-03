Le Bitcoin atteint le record de 73 000 $ : pourquoi la cryptomonnaie explose ?

Le Bitcoin vient d’atteindre un nouveau record : 73 000 $. Entre ETF, ETN et prochain halving en avril, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette explosion de sa valeur. On vous résume tout.

© Envato

Le Bitcoin a atteint le record de 73 000 $

Ethereum atteint quant à lui 4000 $

Le Bitcoin a explosé grâce au déploiement des ETF et ETN

La venue du prochain halving a aussi joué un rôle dans l’explosion du Bitcoin

Au moment où ces lignes sont rédigées, le Bitcoin atteint un nouveau record et vaut environ 73 000 $. Une énorme remontada après plusieurs mois de ce que les amateurs qualifient d’hiver crypto. Mais pourquoi la reine des cryptomonnaies effectue une telle percée ? Les investisseurs de Wall Street n’y sont pas pour rien.

À lire > Bitcoin et Ethereum : cet impôt prévu pour 2024 ne va pas vous plaire

Les ETF et ETN participent au succès du Bitcoin

C’est un record qui n’avait jamais atteint le Bitcoin. L’Ethereum, seconde cryptomonnaie du marché, atteint quant à lui plus de 4000 $. Tous les voyants sont au vert pour les amateurs de ces monnaies numériques mais leur récente percée ne doit rien au hasard. La première raison a plusieurs semaines puisqu’il s’agit de l’approbation des ETF (Exchange Traded Fund) apposés au Bitcoin en janvier 2024 à Wall Street.

Un ETF est un type de fonds d’investissement qui se négocie sur les marchés boursiers, similaire à une action. Ils permettent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille sans détenir directement des Bitcoins. Preuve du succès de ceux apposés à la cryptomonnaie, ils cumulent 798 300 BTC soit 4,06% de l’offre en circulation et 100 milliards de dollars en volume. Selon les experts, la demande ne va cesser de croître dans les mois à venir.

L’Angleterre a également approuvé le lancement d’un ETN (Exchange Traded Notes) adossé au Bitcoin et à l’Ethereum. Il s’agit d’un titre de créance qui permet de s’exposer à la cryptomonnaie sans en avoir directement et se base sur la solide solvabilité de l’émetteur.

Le prochain halving du Bitcoin pour avril 2024

Parmi les autres explications à l’explosion de la cryptomonnaie, il y a le prochain halving qui aura lieu vers le 19 avril 2024. C’est-à-dire la réduction de la récompense en Bitcoin. Par exemple, si un bloc rapportait 12,5 BTC aux mineurs, il en rapportera 6,25 BTC après cet événement.

La cryptomonnaie sera donc plus rare et la quantité de nouveaux Bitcoins en circulation va diminuer. D’où cette récente augmentation de son prix. La motivation de cet événement est de réguler l’inflation et même si le halving a toujours fait augmenter la valeur de la monnaie virtuelle, rien n’indique que ce sera encore le cas.

Depuis la récente percée du Bitcoin, les investisseurs rêvent que la reine des cryptomonnaies atteigne les 100 000 $. Certains voient plus grand, jusqu’à 200 000 $. Voire, pour les plus audacieux, le million de dollars. Mais il faut le rappeler, sa valeur fluctue énormément et personne ne peut prévoir sa trajectoire future. Il y a de gros risques à investir dans les monnaies virtuelles, il faut en avoir conscience. À noter que les cryptomonnaies consomment aussi énormément d’eau. L’impact écologique est à prendre en compte.