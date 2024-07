Les fans d’Apple conservent leur iPhone plus longtemps, voici pourquoi

Les propriétaires d’iPhone et de Mac conservent leurs appareils plus longtemps que par le passé. Une nouvelle tendance qui s’explique notamment par la meilleure durée de vie des appareils.

© Envato

Les fans de la marque à la pomme n’hésitent pas à se ruer vers les produits inédits d’Apple à leur sortie, qu’ils s’agissent du dernier iPhone ou du Mac nouvellement sorti. D’autres font plutôt le choix de patienter avant de changer d’appareil.

Il faut dire que passer d’un iPhone à l’autre en seulement un an ou changer de Mac régulièrement demande un certain budget, alors il s’agit d’un choix logique. Selon une étude, les propriétaires de produits Apple conservent même leurs appareils plus longtemps que jamais.

Les propriétaires d’iPhone et de Mac gardent leurs produits plus longtemps en 2024

Une étude du cabinet CIRP révèle qu’au cours des 12 derniers mois, le pourcentage de propriétaires d’iPhone et de Mac dont l’appareil précédent avait plus de deux ans est monté respectivement à 71 % et 68 %.

Il s’agit d’une évolution notable puisqu’en 2020, seulement 63 % des propriétaires d’iPhone et 59 % des propriétaires de Mac possédaient un produit datant de deux ans ou plus. Le changement est moins significatif chez les utilisateurs d’iPad, mais confirme tout de même le phénomène.

Comment l’expliquer ? Le cabinet l’explique par plusieurs raisons. Selon lui, la prolongation de la durée de vie des appareils constituerait un des motifs pour lesquels les propriétaires de produits Apple conservent leurs appareils plus longtemps avant d’en changer.

56 % des propriétaires de Mac conservent leur appareil trois ans ou plus © CIRP

« Pour la plupart des propriétaires de Mac, l’amélioration de la longévité de la batterie est peut-être le facteur le plus important », avance également le CIRP. En outre, ces derniers se satisferaient plus longtemps des performances globales de leur Mac (notamment en raison de l’utilisation accrue des services de streaming) et patienteraient donc plus longuement avant de passer à un modèle récent.

Le manque de fonctionnalités inédites des nouveaux appareils pourraient aussi justifier que les propriétaires de produits Apple mettent plus de temps à migrer, d’après Mark Gurman de Bloomberg.