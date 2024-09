Installer Windows XP sur iPhone, c’est possible ! Il peut même faire tourner Half Life, la preuve

Qui aurait cru il y a un an qu’il serait possible d’installer facilement Windows XP sur un iPhone ? Grâce à la levée progressive des restrictions d’Apple sur l’écosystème iOS, un bidouilleur montre qu’à l’aide d’UTM, Half Life peut tourner correctement sur le smartphone.

Crédit : Michael MJD / YouTube

Depuis un an, l’iPhone est complètement chamboulé par les changements de politique d’Apple. Devant la pression de l’Union européenne, l’entreprise ouvre peu à peu son écosystème à des logiciels tiers. Ainsi des émulateurs sont désormais directement disponibles sur l’App Store, rendant possible l’installation de Windows XP sur le téléphone Apple grâce à UTM SE.

Apple autorise les émulateurs de PC sur iPhone

Apple avait initialement rejeté la sortie d’UTM SE en juin. L’entreprise justifiait cette décision par “l’expérience médiocre” qu’offrait l’application. Surtout Apple a déclaré que le logiciel violait la ligne directrice 4.7 des App Review Guidelines, qui porte sur les émulateurs de jeux rétro.

Finalement, la pomme est revenue sur cette décision et UTM SE est disponible depuis juillet sur l’App Store. Les bidouilleurs s’essayent à installer toute sortes de programmes sur leur iPhone. C’est notamment le cas du youtubeur Michael MJD qui ainsi installé Windows XP sur son smartphone.

Un youtubeur fait tourner Half Life sur un iOS

Bien qu’il ait réussi à installer le système d’exploitation mythique XP sur son iPhone via UTM SE, Michael MJD rencontre de gros problèmes de performances. L’installation du système d’exploitation prend 2 heures, puis il faut 30 minutes supplémentaires pour booter l’OS sur le téléphone.

Il explique que cela est dû à l’absence du compilateur à la volée ou Just-in-Time (JIT) en anglais, présent dans la version originale d’UTM. Les développeurs ont été contraints pour respecter les directives d’Apple de l’enlever de leur logiciel accessible sur l’App Store, le rendant moins performant que la version originale non SE.

C’est pourquoi il explique utiliser celle-ci, en la téléchargeant via Alt Store PAL, la première boutique d’applications concurrentes de l’App Store. Celle-ci est disponible en téléchargement et peut s’installer facilement dans l’UE depuis l’entrée en vigueur du DMA, sans nécessiter de jailbreak.

Une fois ceci fait, il installe Half Life sur son smartphone. Ci-dessous, la vidéo devrait démarrer au moment où le bidouilleur lance le jeu de Valve sur son iPhone.

Malheureusement, les performances ne sont pas au rendez-vous. Il faudra accepter de voir le jeu tourner à un taux d’images par seconde plutôt réduit. Surtout, le FPS de 1998 ne se présente pas sous son meilleur jour, puisqu’il le fait tourner dans la résolution la plus basse possible (640 x 480). En tentant d’augmenter un peu la résolution, le jeu rame encore plus.

Half Life semble toutefois jouable, durant la scène d’introduction dans le tram qui mène à la base de Black Mesa. À voir comment le jeu réagira lors de scènes avec des effets spéciaux comme des explosions ou lorsque Gordon Freeman est assailli de multiples crabes.