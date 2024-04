iOS : le premier concurrent de l’App Store est là, avec un émulateur Nintendo disponible

© YouTube

Ça y est, un émulateur de jeux Nintendo est facilement accessible et téléchargeable sur iPhone. C’est grâce au premier concurrent officiel de l’App Store dans l’Union Européenne (UE), le magasin d’applications tiers AltStore PAL.

Pour l’installer, il faudra passer de nombreux avertissements relatifs à la sécurité et à la protection de la vie privée mis en place par Apple. Une tactique pour effrayer les utilisateurs non-avertis ? En tous cas, chacun peut installer ce magasin d’applications alternatif sur iPhone ou iPad, avec des fonctionnalités que l’App Store officiel d’Apple n’aurait jamais autorisées, notamment ce fameux émulateur Nintendo.

Les émulateurs Nintendo sur iPhone, une révolution contre Apple ?

Pour le développeur de ce premier store alternatif, sa proposition relève quasiment de la révolution contre Apple . Dans un message publié sur son site, il déclare solennellement :

Ce n’est pas qu’une histoire d’émulateurs. Il s’agit de tous les développeurs indépendants qui ont reçu un appel téléphonique leur annonçant que leur application était rejetée, sans leur dire comment y remédier ; de tous les lycéens qui n’ont pas pu sortir leur application parce qu’elle n’était “pas assez bonne” ; de toutes les startups qui ont manqué leur date de lancement parce qu’Apple leur demandait encore une fois de la soumettre à nouveau ; de tous les utilisateurs qui pensent que la technologie est ennuyeuse aujourd’hui (elle l’est) et qui supposent que c’est comme ça que ça doit être (ce n’est pas le cas).

On ne peut que lui donner raison, mais on est surtout très contents de mettre la main sur Delta, un émulateur tout-en-un et raison pour laquelle d’AltStore PAL existe, selon son développeur.

AltStore PAL est autorisé sur iPhone, mais seulement dans l’UE

C’est la suite du séisme que constitue l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA), ou loi sur les marchés numérique de l’UE. Désignée comme l’une des grandes entreprises qui compte dans le secteur de la tech, Apple doit se conformer à des règles plus strictes, tout comme Google ou encore Microsoft.

Cette mise en conformité passe notamment par l’ouverture de son écosystème sur iPhone. Le mouvement a commencé par la mise à jour iOS 17.4 et devrait continuer avec iOS 17.5, dont la bêta déjà disponible montre qu’elle apporte à nouveau d’énormes changements surtout en Europe. Ces nouvelles versions du système d’exploitation mobile autorisent également le side-loading des applications iOS.

Début avril, Apple signifiait de la possibilité de proposer des émulateurs sur iPhone aux développeurs de magasins d’applications concurrent. Cette annonce venait toutefois avec un avertissement : “Vous êtes responsable de tous les logiciels de ce type proposés dans votre application, et vous devez notamment vous assurer qu’ils sont conformes aux lignes directrices et à toutes les lois applicables.” Face aux avocats de Nintendo, AltStore PAL pourrait bien disparaître rapidement.