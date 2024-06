iOS 18 : votre iPhone affichera l’heure même quand il sera à court de batterie

© Reddit ant_t99

La prochaine version d’iOS sera riche en nouveautés. Lors de l’édition 2024 du WWDC, Apple a levé le voile sur les fonctionnalités qui se profilent sur les iPhone. Personnalisation de l’écran d’accueil, refonte de Siri, RCS, mode jeu, intégration progressive d’Apple Intelligence… De nombreuses améliorations sont au programme. Un bêta-testeur vient de découvrir une autre innovation qui devrait bien aider les utilisateurs dénués de montres.

Pour mémoire, les iPhone disposent d’une petite réserve d’énergie qu’elle met de côté. Celle-ci permet de faire fonctionner l’outil Localiser et la puce NFC même quand le smartphone est à court de batterie. Après avoir installé la version bêta d’iOS 18 sur son iPhone 15, un utilisateur a constaté que le téléphone en rade d’autonomie continuait d’afficher l’heure dans le coin supérieur gauche de l’écran. Regardez :

iOS 18 : l’heure s’affichera même sans batterie

Outre l’heure, l’icône de batterie à plat apparaît toujours. Vous verrez également la mention “‌l’iPhone‌ est localisable” tant qu’il restera de la batterie de réserve. Pour le moment, il semble que cette fonctionnalité soit limitée aux derniers flagships d’Apple. Mac Rumors a notamment fait le test sur un iPhone 14 Pro Max mais l’heure n’apparaissait pas. Il est toutefois possible que la fonctionnalité arrive plus tard sur les modèles plus anciens bénéficiant de la réserve de batterie.

Si elle n’est pas révolutionnaire, cette nouveauté devrait être bien accueillie par les usagers qui consultent l’heure uniquement sur leur smartphone. Espérons qu’elle soit déployée sur un maximum de modèles lorsqu’elle sera disponible en version stable. D’autres fonctionnalités liées à la batterie ont également été dévoilées par Apple. La mise à jour prévoit notamment une option pratique qui détecte les chargeurs lents et révèle si votre iPhone se recharge de manière optimale.