Installez l’extension ChatGPT Search pour Google Chrome, vous ne chercherez plus jamais comme avant

Disponible désormais sous forme d’une extension pour Google Chrome, ChatGPT Search allie moteur de recherche et chatbot, vous permettant de répondre précisément à toutes vos questions avec des sources récentes.

OpenAI moteur de recherche SearchGPT

Tout au long de l’année 2024, OpenAI n’a cessé de clamer haut et fort que son nouveau moteur de recherche basé sur l’IA serait opérationnel d’ici à la fin de l’année et qu’il rivaliserait avec Google Search… Prétention, ambition ou réalité ?

Grâce à son approche inédite basée sur l’IA, SearchGPT n’affiche pas une simple liste de liens comme ses concurrents, dont le leader des moteurs de recherche Google, mais une réponse sous la forme d’une conversation (comme le chatbot d’OpenAI) et des résultats organisés en catégories avec des descriptions succinctes et des éléments visuels. De plus, ni publicité ni contenu sponsorisé ne viendront interférer dans votre recherche.

Comment fonctionne l’extension SearchGPT sur Google Chrome ?

Il vous faudra dans un premier temps vous rendre dans le Chrome Web Store depuis Google Chrome pour télécharger et installer l’extension. Voici l’URL de l’extension officielle.

Après avoir accepté toutes les autorisations demandées, l’extension va sagement s’installer dans votre barre d’adresse à la place de Google. Plus besoin de vous rendre sur le site de ChatGPT pour accéder au moteur de recherche.

Saisissez directement votre question dans la barre d’adresse afin d’obtenir des réponses rapides avec des liens vers des sources web pertinentes et récentes. Vous pouvez même lui demander la météo pour demain ou lui poser une question d’actualité. Il saura vous répondre.

Seul bémol, l’extension est gratuite et peut être installée par tout le monde, mais seuls les abonnés à ChatGPT Plus et Team, peuvent l’utiliser, ou encore les personnes inscrites sur la liste d’attente initiale qui ont la chance de pouvoir en profiter gratuitement.