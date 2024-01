Intel ARC : jusqu’à 268 % de performances en plus avec les derniers pilotes, mettez votre GPU à jour !

Intel ARC : une grosse mise à jour des pilotes vous attend © Intel

TL;DR Intel vient de publier des pilotes pour ses cartes graphiques Intel Arc.

La mise à jour apporte le support de nouveaux jeux et des améliorations de performance dans de nombreux jeux existants.

Les gains de performance peuvent atteindre 268 % dans certains cas.

Intel vient de publier une nouvelle mise à jour de ses pilotes graphiques pour sa gamme de GPU Arc. Il s’agit de sa première mise à jour majeure de l’année, qui prend en charge principalement de nouveaux jeux comme Enshrouded, Tekken 8 ou bien évidemment, Palworld.

Comme à son habitude, la nouvelle version des pilotes Game On (31.0.101.5186) assure également une amélioration significative des performances de nombreux jeux existants en DirectX11 et DirectX12.

Intel ARC : une augmentation de 268 % du nombre moyen d’images par seconde avec les derniers pilotes

Selon Intel, les joueurs peuvent s’attendre à une augmentation massive de jusqu’à 268 % du nombre moyen d’images par seconde (FPS) dans Just Cause 4 en 1080p avec des réglages très élevés et de jusqu’à 160 % du nombre moyen de FPS dans Just Cause 3 avec des réglages similaires.

Des titres populaires comme Tekken 8 (DX12) bénéficient également de jusqu’à 15 % du nombre moyen de FPS en 4K avec des réglages ultra et de jusqu’à 8 % du nombre moyen de FPS dans The Last of Us Part 1 en 1080p avec des réglages ultra.

Voici la liste complète des améliorations de performance des jeux que l’on peut attendre si l’on utilise un GPU Intel Arc A-series avec la dernière mise à jour du pilote :

Albion Online (DX11) – Jusqu’à 11 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Ultra

Anno 1800 (DX11) – Jusqu’à 33 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Ultra High

Apex Legends (DX11) – Jusqu’à 26 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Ultra

Assassin’s Creed Syndicate (DX11) – Jusqu’à 13% du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Ultra High

Black Desert Online (DX11) – Jusqu’à 18 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Ultra

Elder Scrolls Online (DX11) – Jusqu’à 10 % du nombre moyen de fps en 4K avec des réglages Ultra

Elex II (DX11) – Jusqu’à 101 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Ultra

Humankind (DX11) – Jusqu’à 11% du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Fantastic

Hunt: Showdown (DX11) – Jusqu’à 27 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages High

Just Cause 3 (DX11) – Jusqu’à 160 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Very High

Just Cause 4 (DX11) – Jusqu’à 268 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Very High

New World (DX11) – Jusqu’à 13 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Very High

Returnal (DX12) – Jusqu’à 8 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Epic

Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm (DX11) – Jusqu’à 32% du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages High

Sons of the Forest (DX11) – Jusqu’à 15 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Ultra

Space Engineers (DX11) – Jusqu’à 69 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Extreme

Star Citizen (DX11) – Jusqu’à 9 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Very High

Star Wars Squadrons (DX11) – Jusqu’à 6 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Ultra

Stellaris (DX11) – Jusqu’à 5 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages High

Tekken 8 (DX12) – Jusqu’à 15 % du nombre moyen de fps en 4K avec des réglages Ultra

The Last of Us Part 1 (DX12) – Jusqu’à 8 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Ultra

Warframe (DX11) – Jusqu’à 20 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages High

Watch Dogs: Legion (DX11) – Jusqu’à 16 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Ultra

XCOM 2 (DX11) – Jusqu’à 4 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Maximum

Une nouvelle mise à jour du pilote (31.0.101.5234) est également en cours de déploiement pour les graphiques mobiles Intel Arc intégrés aux derniers processeurs Intel Core Ultra. Cette mise à jour apporte le support de trois jeux, dont Like a Dragon: Infinite Wealth, Tekken 8 et Palworld, ainsi que certaines améliorations de performance dans les jeux suivants :

Like a Dragon: Infinite Wealth (DX12) – Jusqu’à 25 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages High

Returnal (DX12) – Jusqu’à 6 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Low

The Last of Us Part 1 (DX12) – Jusqu’à 6 % du nombre moyen de fps en 1080p avec des réglages Very Low

Ce n’est pas la première fois qu’Intel nous impressionne par ses efforts pour améliorer les performances de sa gamme de GPU Arc au bon rapport qualité-prix. En octobre, Intel avait publié une importante mise à jour de ses pilotes graphiques, qui introduisait des gains à deux chiffres en termes de performance, avec Deus Ex: Human Revolution qui bénéficiait d’une augmentation de 119 %.