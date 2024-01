Tekken 8 pas cher : où acheter le jeu au meilleur prix ? 

Tekken 8 est le nouveau jeu vidéo de combat de Bandai Namco Entertainement. Il reprend de nombreux éléments de son prédécesseur et il apporte évidemment son lot de nouveautés. Ce nouvel opus est attendu pour le 26 janvier et il est déjà possible de le précommander. Voici où acheter Tekken 8 au meilleur prix.

Cela fait maintenant quelques années que les fans de la licence attendaient un nouvel opus. Leur patience va enfin être récompensée avec l’arrivée de Tekken 8 le 26 janvier prochain. Avec Mortal Combat, il s’agit d’une des séries cultes dans le domaine des jeux de combat. Ce nouvel épisode est attendu au tournant, mais pour les plus impatients, il est toujours possible de profiter de la Démo. Dans tous les cas, voici où précommander Tekken 8 moins cher et au meilleur prix.

💰 Où acheter Tekken 8 au meilleur prix ?

Tekken 8 PS5

Tekken 8 édition standard (PS5) Amazon 79.98€

Fnac 62.99€

Cultura 69.99€

Rakuten 77.05€ Tekken 8 édition collector (PS5) Amazon 279.99€

Cultura 279.99€

Fnac 279.99€

Carrefour 279.99€

Rakuten 333.42€

Tekken 8 Xbox Series X

Tekken 8 édition standard Xbox Series X Amazon 62.99€

Fnac 62.99€

Cultura 69.99€

Rakuten 77.05€ Tekken 8 édition collector Xbox Series X Amazon 279.99€

Fnac 279.99€

Carrefour 279.99€

Rakuten 333.42€

Ce nouveau jeu est attendu pour le 26 janvier sur PlaySation 5, Xbox Series X/S et PC. Sinon, Tekken 8 dispose de plusieurs éditions différentes actuellement en précommande. Dans cet article nous avons détaillé les 4 principales versions.

Standard : comprend le jeu de base et un bonus de précommande sous la forme d’un skin au prix officiel de 79,99 euros.

comprend le jeu de base et un bonus de précommande sous la forme d’un skin au prix officiel de Deluxe : inclus en plus du jeu, le « Pass Year 1 » de personnages jouables, 4 personnages et un skin exclusifs. On retrouve les mêmes avantages qu’avec la précommande au tarif conseillé de 109,99 € (uniquement disponible sur les boutiques officielles).

inclus en plus du jeu, le « Pass Year 1 » de personnages jouables, 4 personnages et un skin exclusifs. On retrouve les mêmes avantages qu’avec la précommande au tarif conseillé de (uniquement disponible sur les boutiques officielles). Ultimate : on trouve ici tous les avantages de l’édition Deluxe avec des costumes et skins d’avatars supplémentaires. La version physique est, pour le moment, seulement disponible chez Micromania pour PS5 et Xbox au prix de 119,99 €.

on trouve ici tous les avantages de l’édition Deluxe avec des costumes et skins d’avatars supplémentaires. La version physique est, pour le moment, seulement disponible chez Micromania pour PS5 et Xbox au prix de Collector : C’est le coffret absolu avec tous les avantages de l’édition Ultimate et de nombreux objets. Parmi ces derniers, on trouve une boîte premium, un steelbook, une bague, une figurine de Jin (25cm), 8 cartes de collection et deux jetons. Il y a aussi des skins et costumes en bonus. L’ensemble coûte 279,99 €.

Il existe également différentes éditions digitales uniquement accessibles dans les boutiques PlayStation et Microsoft.

🥊 Quel gameplay pour Tekken 8 ?

Tekken 8 prend la suite directe de son prédécesseur et va nous proposer d’incarner pas moins de 32 personnages différents. On peut ici citer Marshall Law, Nina Williams ou alors Paul Phoenix. Bien évidemment, les combats sont toujours aussi explosifs. D’ailleurs, les graphismes ont été améliorés pour offrir une meilleure sensation d’immersion. En résumé, le côté spectaculaire est particulièrement mis en avant dans ce nouvel opus. De plus, le niveau de destruction des niveaux est très poussé.

Sinon, côté gameplay, on retrouve toujours la mécanique de « Heat » qui permet de faire plus de dégâts pendant quelques secondes. De même, il sera possible de réaliser toutes les attaques emblématiques des personnages les plus connus de la licence. Sinon on retrouve de nombreux modes jeux, dont un mode « Quête Arcade ».

Dans ce dernier, vous allez pouvoir personnaliser votre propre personnage. Cependant, ce dernier prend la forme d’une sorte de Mii à la façon Nintendo. Pour le coup, il s’agit d’une nouveauté vraiment originale. Pour finir, la partie histoire ne devrait pas dépayser les fans de la saga. Plus dans le détail, vous verrez ici Jin Kazama affronter son père Kazuya pour mettre un terme à un cycle de guerre.