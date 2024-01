Palworld : prix, astuces, bien débuter, tout savoir sur le Pokémon-like du moment

Palworld, un étrange mix entre Breath of the Wild, Pokémon et ARK © Tom’s Guide

Imaginez un monde où les créatures ressemblant à des animaux, appelées Pals, sont à la fois des compagnons et des outils. Ce ne sont pas des Pokémon non, mais pouvez les apprivoiser, les dresser, les faire combattre, les utiliser pour construire des structures et même… Les équiper d’armes à feu.

Ce monde, c’est celui de Palworld, un jeu de survie action-aventure développé par Pocket Pair qui est devenu numéro un sur Steam. Sorti en accès anticipé en janvier 2024, le titre a rapidement suscité l’intérêt des joueurs, notamment en raison de son concept original, qui mixe plein d’influences.

Dans ce dossier, nous allons vous apprendre un maximum de choses sur l’évènement de ce début d’année 2024. Nous vous présenterons les différentes mécaniques du jeu, les différents types de Pals, et les possibilités offertes par le monde ouvert. À la fin, je vous donne également mon avis sur ce jeu qui a le potentiel de devenir un grand succès.

🤔 Palworld : qu’est-ce que c’est ?

Palworld est un jeu de survie action-aventure développé par Pocket Pair. Il est sorti en accès anticipé sur PC (Steam) et Xbox le 19 janvier 2024. Le jeu se déroule dans un monde ouvert peuplé de créatures ressemblant comme deux gouttes d’eau à des Pokémon, appelées Pals. Les Pals sont à la fois des compagnons et des outils.

Palworld est un mélange de plusieurs genres, dont la capture de monstres, la survie, la construction et le tir. On retrouve ainsi des influences variées, allant de Breath of The Wild à Ark. Le résultat est un jeu unique qui offre une expérience de jeu pour le moins inédite.

Le concept central de Palworld est la possibilité d’apprivoiser et de dresser des Pals. Ces créatures sont à la fois des compagnons et des outils : elles peuvent vous aider à combattre, à explorer, à construire et surtout, à travailler.

Les Pals sont très variés. Il existe des Pals de toutes tailles, de toutes formes et de tous les éléments. Certains Pals sont spécialisés dans le combat, d’autres dans la construction, et d’autres encore dans la production.

Le gameplay de Palworld est divisé en trois grandes phases :

L’exploration : vous explorez le monde ouvert de Palworld, à la recherche de nouveaux Pals, de ressources et de dangers. Comme dans Breath of the Wild, vous avez une jauge d’endurance, mais aussi une jauge de vie. S’ajoute à cela une jauge de faim.

: vous explorez le monde ouvert de Palworld, à la recherche de nouveaux Pals, de ressources et de dangers. Comme dans Breath of the Wild, vous avez une jauge d’endurance, mais aussi une jauge de vie. S’ajoute à cela une jauge de faim. La construction : vous construisez votre base et des structures pour vous aider à survivre.

: vous construisez votre base et des structures pour vous aider à survivre. Le combat : vous combattez des créatures sauvages, des bandits et même d’autres joueurs.

Ce qu’il faut retenir du jeu en quelques phrases :

Capturez parmi une variété de 100 Pals différents, certains étant plus rares que d’autres, tels que les légendaires et les boss.

Les Pals présentent des compétences spéciales, certains étant capables de voler tandis que d’autres manient des armes.

Explorez divers biomes, allant des plaines aux volcans, déserts, montagnes, et bien plus encore.

Chaque région abrite un Boss, un Pal géant, ainsi qu’une faction hostile à vaincre, ajoutant un défi unique à chaque territoire.

Utilisez non seulement vos Pals, mais aussi vos propres armes pour combattre les adversaires.

Au cœur d’un jeu de survie, construisez votre propre base et amassez des ressources essentielles pour assurer votre survie.

👉 Sur quelles plateformes est disponible Palworld ?

Palworld est sorti en accès anticipé le 19 janvier 2024 sur PC et Xbox. Il est disponible sur les plateformes suivantes :

PC : Steam, Microsoft Store

: Steam, Microsoft Store Xbox : Xbox One, Xbox Series

Palworld n’est pas encore disponible sur d’autres plateformes, telles que les consoles PS4 ou PS5, il n’est pas non plus prévu sur Nintendo Switch ou sur les smartphones ou les tablettes. Les développeurs ont annoncé qu’ils envisagent de sortir le jeu sur d’autres plateformes à l’avenir, mais aucune date de sortie n’a encore été communiquée.

👉 Quel est le prix de Palworld ?

Le prix de Palworld est de 29,99 € sur PC et Xbox. Gardez en tête qu’une offre de lancement est disponible jusqu’au 25 janvier 2024, qui réduit le prix à 26,09 €.

Sur PC

Sur PC, Palworld est disponible sur Steam et sur le Microsoft Store. Sur Steam, le prix normal du jeu est de 29,99 €, mais il est actuellement en promotion à 26,09 € jusqu’au 25 janvier 2024. Sur le Microsoft Store, le prix normal du jeu est également de 29,99 €, mais il est actuellement en promotion à 26,09 € jusqu’au 25 janvier 2024. Le jeu pèse 15,9 Go sur Steam.

Sur Xbox

Sur Xbox, Palworld est disponible sur Xbox One et Xbox Series. Sur le Xbox Store, le prix normal du jeu est de 29,99 €, mais il est actuellement en promotion à 26,09 € jusqu’au 25 janvier 2024.

Xbox Game Pass

Les joueurs Xbox peuvent également jouer à Palworld via le Xbox Game Pass. Le Xbox Game Pass est un abonnement mensuel qui donne accès à une bibliothèque de jeux, dont Palworld. Le prix du Xbox Game Pass est de 9,99 € par mois.

🧐 Quelle configuration PC pour jouer à Palworld ?

Palworld n’est pas un jeu très gourmand en ressources, en comparaison avec d’autres jeux AAA. La configuration minimale est assez abordable et permet de lancer le jeu sans trop de problèmes. La configuration recommandée permet d’en profiter dans de meilleures conditions, mais elle n’est pas non plus indispensable pour jouer. Un SSD est recommandé.

Caractéristique Configuration minimale Configuration recommandée Système d’exploitation Windows 10 ou plus récent (64-Bit) Windows 10 ou plus récent (64-Bit) Processeur Intel Core i5-3570K 3,4 GHz Intel Core i9-9900K 3,6 GHz Mémoire vive 16 Go 32 Go Carte graphique Nvidia GeForce GTX 1050 (2 Go) Nvidia GeForce RTX 2070 DirectX Version 11 Version 11 Espace disque 40 Go 40 Go

Pour vérifier la configuration de votre PC, vous pouvez utiliser un outil gratuit comme Speccy ou CPU-Z. Ces outils vous indiqueront les caractéristiques de votre processeur, de votre carte graphique, de votre RAM et de votre disque dur.

👉 Palworld est-il multijoueur ?

Le jeu peut se faire intégralement en solo, mais vous pouvez jouer à Palworld avec jusqu’à 3 amis en démarrant simplement une partie multijoueur et en les invitant (la coopération monte jusqu’à 4 joueurs). Vus pouvez aussi créer un serveur dédié, qui permettra à 32 joueurs de jouer dans le même monde et de créer des guildes ensemble.

Si vous venez de vous lancer dans Palworld et que vous vous sentez désorienté, pas d’inquiétude ! Voici quelques conseils judicieux pour entamer votre aventure de la meilleure manière possible tout en optimisant votre temps.

1. Activez les statues que vous croisez

Lors de vos débuts dans une partie, dirigez-vous vers les statues et activez-les pour débloquer des points de téléportation vers ces emplacements. Même si le voyage rapide n’est pas immédiatement disponible sur la carte, cela le deviendra dès l’établissement d’une base (avec une boîte à Pal à proximité). L’activation des statues dès le départ est donc cruciale.

Le voyage rapide se fait par le biais de ces statues qu’il faut activer © Tom’s Guide

2. Récupérez les matériaux pour réaliser les différents crafts

Une étape importante consiste à collecter toutes les ressources disponibles pour fabriquer un établi, puis vos premières armes et outils tels que la hache et la pioche. Cela facilitera l’obtention de matières premières comme le bois, la pierre, et les éclats de paldium. N’hésitez pas non plus à ramasser les Sphères de Pal !

La Scierie permet d’automatiser la récolte du bois © Tom’s Guide

Cependant, soyez vigilant quant au poids que vous pouvez porter, car dépasser la limite maximale entraînera un ralentissement, voire une immobilisation.

3. Utilisez vos points de techniques pour débloquer des plans de fabrication

En progressant dans Palworld, utilisez vos points de technique pour débloquer des plans. Ces plans vous permettront de créer des objets utiles ou même de construire des structures pour ériger une base. Par exemple, au niveau 2, vous pourrez accéder au plan des Sphères de Pal (les Pokéballs, en somme), d’une boîte à Pal ou d’un coffre. Au niveau 3, la fabrication de tissu, d’un arc, ou de flèches sera possible.

4. Capturez le plus de Pal possible

Une caractéristique clé du jeu est la possibilité de capturer les créatures rencontrées avec des sphères, puis d’utiliser leurs compétences pour progresser. Certains Pals peuvent servir de montures, tandis que d’autres influent sur le farming ou la capacité de stockage. Par exemple, Cattiva, qui augmente la limite de poids, est un Pal à capturer rapidement. En capturant 10 de chaque espèce, vous bénéficierez d’un bonus d’expérience appréciable.

5. Faites le plein de nourriture

Dans les jeux de survie, la faim peut devenir un problème, et Palworld ne fait pas exception. Assurez-vous toujours d’avoir de la nourriture sur vous, en récupérant les baies que vous trouvez. Si possible, cuisinez-les près d’un feu de camp (dont la recette se débloque au niveau 2). Occasionnellement, vous pouvez obtenir de la viande ou des œufs en battant certains Pals sauvages, comme les Chikipi au début du jeu.

Vous pourrez faire griller de la nourriture au camp © Tom’s Guide

6. Fabriquez vos premiers vêtements

Si vous prévoyez d’explorer sans prévoir de feu de camp ou de torche, débloquez le plan du « Vêtement en tissu ». Il vous protégera du froid tout en offrant une protection minimale. De plus, sa fabrication est simple, nécessitant seulement 2 tissus. Pour cela, aventurez-vous vers l’ouest pour trouver une rivière où les Lamball peuvent vous fournir la laine nécessaire.

Les premiers vêtements © Tom’s Guide Les premiers vêtements © Tom’s Guide Les premiers vêtements © Tom’s Guide

7. Utilisez judicieusement vos points de statut

À chaque niveau gagné, obtenez des points de statut pour améliorer vos caractéristiques telles que l’attaque, l’endurance ou les points de vie. Au début du jeu, investissez dans les statistiques « Poids actuel » et « Vitesse de Travail », puis plus tard dans l’endurance. Ces statistiques facilitent la fabrication rapide et en grande quantité, car vous pouvez transporter plus d’objets.

8. Créez une base proche de ressources importantes

Il est essentiel de poser une base à certains moments pour stocker vos objets excédentaires dans un coffre, dormir, ou soigner vos Pals. Placez votre base près de minerai ou de ressources dont vous savez avoir besoin. En avançant dans les missions de guilde, vous pourrez créer plusieurs boîtes à Pal, vous permettant d’avoir plusieurs bases à explorer.

Une base en cours de construction © Tom’s Guide

9. Attention à votre jauge d’endurance !

Quand vous courez, quand vous grimpez ou quand vous utilisez la « paravoile » (hum hum), vous utilisez de l’endurance. Alors prêtez-y attention, et évitez l’eau aussi, car sans endurance dans l’eau, vous finirez pas mourir. Et mourir est assez pénible, puisqu’il faudra revenir à l’endroit où vous êtes mort pour récupérer vos objets.

10. Et ensuite, que faire ?

Après avoir suivi ces conseils, poursuivez le tutoriel jusqu’à atteindre la Tour du Syndicat de Rayne, mais ne la complétez pas immédiatement. Préparez-vous en faisant quelques donjons ou en explorant les environs pour renforcer votre personnage.

La Tour du Syndicat de Rayne © Tom’s Guide

🧐 Quel Pal choisir en début d’aventure ?

Palworld n’est pas un jeu de rôle classique où vous devez choisir entre trois Pals de type Feu, Plante ou Eau, comme dans Pokémon. Ici, vous êtes libre de capturer n’importe quel Pal que vous croisez dans la nature, à condition d’avoir le niveau et la sphère nécessaires. Mais au début du jeu, vous n’avez qu’une seule sphère, et seuls trois Pals sont assez faibles pour être capturés facilement :

Lamball , un Pal de type Normal, qui ressemble à un mouton blanc et rose.

, un Pal de type Normal, qui ressemble à un mouton blanc et rose. Cattiva , un Pal de type Combat, qui ressemble à un chat noir et rouge.

, un Pal de type Combat, qui ressemble à un chat noir et rouge. Chikipi, un Pal de type Vol, qui ressemble à un poulet jaune et bleu.

Les trois Pals que vous trouverez dans la nature, au début © Tom’s Guide

Ces trois Pals ont des caractéristiques et des compétences différentes, qui peuvent influencer votre façon de jouer et votre progression dans le jeu. Pour choisir le bon Pal, vous devez prendre en compte trois critères :

Sa capacité de travail : c’est la ou les spécialités du Pal, qui lui permettent de vous aider dans certaines tâches, comme l’abattage d’arbres, la cuisine, le soin, le transport ou le craft.

: c’est la ou les spécialités du Pal, qui lui permettent de vous aider dans certaines tâches, comme l’abattage d’arbres, la cuisine, le soin, le transport ou le craft. Sa compétence passive : c’est le pouvoir spécial du Pal, qui lui confère un avantage particulier, comme le fait de pouvoir servir de monture, de bouclier ou de source de ressources.

: c’est le pouvoir spécial du Pal, qui lui confère un avantage particulier, comme le fait de pouvoir servir de monture, de bouclier ou de source de ressources. Sa compétence d’attaque : c’est la technique de combat du Pal, qui lui permet de se défendre ou d’attaquer les ennemis, avec plus ou moins d’efficacité selon le type du Pal adverse.

Les Pals ont des compétences de travail spécifiques (couper du bois, arroser…) © Tom’s Guide

Si vous voulez vous concentrer sur la construction et le crafting, Cattiva est un bon choix, car il a trois capacités de travail et il peut vous aider à transporter plus de ressources. Sur l’exploration et le combat, prenez Lamball, car il a une compétence passive qui vous protège et une compétence d’attaque qui fait des dégâts à plusieurs ennemis. Et si c’est plutôt la collecte et l’agriculture, Chikipi est un bon choix, car elle a deux capacités de travail et elle peut vous fournir des oeufs.

Comme nous vous l’expliquions, il existe pas moins de 100 Pals que vous pouvez rencontrer, apprivoiser et utiliser. Pour capturer un Pal, vous devez suivre ces étapes :

Préparez une Sphère de Pal, un objet spécial qui permet d’attraper les Pals. Vous pouvez en fabriquer avec des ressources, ou en trouver dans la nature. Affaiblissez le Pal que vous voulez capturer, en le combattant avec vos armes ou vos autres Pals. Faites attention à ne pas le tuer ou le rendre inconscient, sinon vous ne pourrez pas le capturer. Lancez la Sphère de Pal sur le Pal affaibli, en visant bien avec le réticule. Vous pouvez maintenir le bouton Q pour voir la probabilité de réussite de la capture. Plus le Pal est faible, plus vous avez de chances de le capturer. Si la capture réussit, le Pal sera enfermé dans la Sphère, et vous pourrez le nommer, le soigner, et l’utiliser comme vous le souhaitez. Si la capture échoue, le Pal s’échappera, et vous devrez recommencer.

Les Sphères de Pal (les Pokéballs) se trouvent aussi par terre © Tom’s Guide

Voici la liste des types de Sphères de Pal disponibles dans le jeu :

Sphère de Pal : c’est la sphère de base, qui se débloque au niveau 2 et qui nécessite un Établi primitif pour la fabriquer. Elle est efficace contre les Pals de bas niveau, mais pas contre les plus puissants. Elle coûte 1 Éclat de paldium, 3 Bois et 3 Pierres.

: c’est la sphère de base, qui se débloque au niveau 2 et qui nécessite un Établi primitif pour la fabriquer. Elle est efficace contre les Pals de bas niveau, mais pas contre les plus puissants. Elle coûte 1 Éclat de paldium, 3 Bois et 3 Pierres. Méga Sphère : c’est une sphère plus puissante, qui se débloque au niveau 14 et qui nécessite un Établi pour sphères pour la fabriquer. Elle a plus de chances de capturer les Pals de niveau moyen, mais pas les plus rares. Elle coûte 2 Éclats de paldium, 1 Lingot, 7 Bois et 7 Pierres.

: c’est une sphère plus puissante, qui se débloque au niveau 14 et qui nécessite un Établi pour sphères pour la fabriquer. Elle a plus de chances de capturer les Pals de niveau moyen, mais pas les plus rares. Elle coûte 2 Éclats de paldium, 1 Lingot, 7 Bois et 7 Pierres. Giga Sphère : c’est une sphère encore plus puissante, qui se débloque au niveau 20 et qui nécessite aussi un Établi pour sphères pour la fabriquer. Elle peut capturer la plupart des Pals, sauf les plus légendaires. Elle coûte 3 Éclats de paldium, 3 Lingots, 10 Bois et 10 Pierres.

: c’est une sphère encore plus puissante, qui se débloque au niveau 20 et qui nécessite aussi un Établi pour sphères pour la fabriquer. Elle peut capturer la plupart des Pals, sauf les plus légendaires. Elle coûte 3 Éclats de paldium, 3 Lingots, 10 Bois et 10 Pierres. Téra Sphère : c’est la sphère la plus puissante, qui se débloque au niveau 27 et qui nécessite également un Établi pour sphères pour la fabriquer. Elle peut capturer n’importe quel Pal, même les plus rares et les plus forts. Elle coûte 3 Éclats de paldium, 1 Lingot, 7 Bois et 2 Ciments.

👉 Quel est le niveau maximal à atteindre ?

À l’heure actuelle, le sommet de l’expérience sur Palworld est fixé au niveau 50, nécessitant un effort considérable en termes de récolte et de progression. Il est crucial de noter que cette limite de niveau s’applique non seulement à votre personnage, mais également à tous les Pals qui vous accompagnent.

De plus, si votre niveau est inférieur à celui d’un Pal en votre possession, le niveau de ce dernier sera ajusté en conséquence. Par exemple, un Pal de niveau 20 sera ramené au niveau 13 si votre personnage est de ce niveau.

Même si l’IA est aux fraises, allez faire des tours dans les donjons © Tom’s Guide

Mais alors, comment l’atteindre rapidement ? Bien qu’il n’y ait pas de solution miracle, quelques astuces peuvent accélérer votre progression. En voici quelques-unes :

Capturer un Pal pour la première fois. Capturer le même Pal pour la cinquième fois. Capturer le même Pal pour la dixième fois. Explorer des donjons. Affronter tous les Pals rencontrés, si possible.

Atteindre le niveau 50 est un défi, mais les récompenses en valent la peine. Vous pourrez enfin fabriquer l’armure ultime du jeu via l’établi existant, ainsi qu’un lance-missiles monté pour défendre votre camp. De plus, vous disposerez de points de statut à investir pour améliorer les caractéristiques de votre personnage.

🤔 Peut-on faire évoluer les Pals comme dans Pokémon ?

Avec son système de capture et son dex à compléter, Palworld invite naturellement les comparaisons avec l’univers Pokémon. Les similitudes sont nombreuses, des créatures ressemblantes jusqu’à une mécanique rappelant les Pokémon chromatiques (Shiny). Ainsi, se pose légitimement la question de savoir si les Pals peuvent évoluer.

Malheureusement, la réponse est non. Parmi les plus de 100 créatures disponibles en accès anticipé, aucune d’entre elles ne subit d’évolution. Malgré les apparences, un Pengullet n’évolue pas en Penking, même s’ils partagent des traits communs dans le Paldex. Cette absence d’évolution se répète, à l’exemple d’Elizabee qui ne provient pas d’une évolution de Beegarde. Par contre, plus vous avez de Beegarde dans votre équipe, plus votre Elizabee deviendra puissante.

👉 Mon avis sur Palworld

Pour un jeu en accès anticipé, Palworld se démarque positivement avec une qualité globale indéniable. Bien que j’aie trouvé le jeu parfois un peu « raide » et son exploration assez fade, je me suis étrangement retrouvé attiré pour y retourner, même en dépit de cette sensation d’ennui inexplicable.

L’esthétique visuelle de Palworld est certainement l’un de ses points forts, rappelant l’énergie vive de Fortnite, parfois agrémentée de subtils clins d’œil à Breath of the Wild. Mais son côté mignon ne parvient pas à dissimuler entièrement le sentiment de répétition et de vide qui s’installe progressivement dans le monde du jeu, surtout une fois le tutoriel passé.

C’est quand même étrange de capturer un « Pokémon » avec un M-16 à la main

Bien qu’il s’inspire habilement de divers grands titres renommés, il semble également créer un certain désordre avec un mélange trop éclectique de mécanismes de jeu. L’intégration d’éléments empruntés à des jeux tels que Breath of the Wild (les notes de piano lors de la découverte de lieux, la capacité de grimper), Dark Souls (la nécessité de récupérer ses objets après la mort), et ARK, bien que captivante au début, tend à disperser son identité.

À mon avis, Palworld s’adresse incontestablement aux amateurs de jeux de survie. Il ne propose pas de quêtes passionnantes ni de personnages stimulants à rencontrer ; l’accent est plutôt mis sur l’embauche de Pals en masse pour maximiser la production de votre base. Pour les passionnés du gameplay de survie, Palworld offre une expérience captivante et stimulante. Pour ceux qui recherchent le charme brut de Pokémon et des autres jeux cités, il faudra repasser.

Malgré ses quelques défauts, la mécanique de jeu, discrètement solide, et l’esthétique plaisante font de Palworld une expérience qui mérite d’être tentée, surtout pour les amateurs de jeux de survie. En dépit de ses imperfections, le jeu dégage un certain potentiel qui pourrait s’épanouir davantage au fil de son développement. Les équipes de Game Freak devraient quand même l’essayer, juste pour voir…