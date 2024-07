Intel refuse de remplacer ses processeurs de 13e et 14e génération défectueux, les clients en colère

Intel traverse une crise avec ses processeurs des 13e et 14e générations, affectés par un problème de tension excessive. Malgré les risques d’instabilité et de dommages, Intel a décidé de ne pas rappeler ces puces, misant sur un correctif logiciel à venir.

Les CPU Intel 13 et 14 ont des problèmes survoltage

Intel, l’un des géants de l’industrie des processeurs au même titre qu’AMD, se retrouve sous le feu des projecteurs pour une raison qu’il préférerait éviter. Un problème technique touche ses processeurs des 13e et 14e générations, causant une instabilité inquiétante et des dommages potentiels. Pourtant, à la surprise générale, Intel a choisi de ne pas rappeler ces processeurs défectueux, préférant miser sur un correctif logiciel à venir.

Des processeurs sous tension

Le problème ? Une tension excessive qui affecte certains processeurs avec une puissance de base de 65W ou plus, provoquant des instabilités. Si vous avez l’un de ces processeurs, vous pourriez bientôt être en possession d’une pièce de musée au lieu d’un processeur performant. Intel a promis un correctif pour la mi-août afin de résoudre ce problème… pour ceux qui n’ont pas encore vu leur processeur partir en fumée. Pour les autres, il n’y a qu’une seule solution : le remplacer.

Voici les processeurs Intel potentiellement impactés :

13e génération (Raptor Lake)

Core i9 : i9-13900K, i9-13900KF, i9-13900, i9-13900F

: i9-13900K, i9-13900KF, i9-13900, i9-13900F Core i7 : i7-13700K, i7-13700KF, i7-13700, i7-13700F

: i7-13700K, i7-13700KF, i7-13700, i7-13700F Core i5: i5-13600K, i5-13600KF, i5-13500, i5-13400

14e génération (Meteor Lake)

Core i9 : i9-14900K, i9-14900KF, i9-14900, i9-14900F

: i9-14900K, i9-14900KF, i9-14900, i9-14900F Core i7 : i7-14700K, i7-14700KF, i7-14700, i7-14700F

: i7-14700K, i7-14700KF, i7-14700, i7-14700F Core i5: i5-14600K, i5-14600KF, i5-14500, i5-14400

La décision controversée de ne pas rappeler

La véritable surprise dans cette affaire est la décision d’Intel de ne pas rappeler ces processeurs défectueux. Un choix audacieux, voire risqué, qui laisse perplexes les consommateurs et les experts.

Ces puces continuent d’être vendues, et Intel se contente de recommander à ceux qui rencontrent des problèmes de contacter leur service d’assistance. Pour les chanceux qui n’ont pas encore été touchés par l’instabilité, il est conseillé de mettre à jour leur BIOS et de suivre les paramètres par défaut d’Intel.

Pourquoi un tel choix de la part d’Intel ? Peut-être un excès de confiance dans leur correctif à venir ou un pari sur le fait que peu de processeurs sont réellement touchés. Quoi qu’il en soit, cette décision pourrait coûter cher en termes de confiance des consommateurs.

À lire : Ryzen 9000 : AMD retarde leur date de sortie, mais cela en vaut la peine

Des consommateurs prudents… Et en colère

Pour les consommateurs, cette affaire est une source de frustration et de confusion. Ceux qui envisagent d’acheter un processeur Intel feraient mieux de réfléchir à deux fois et de suivre de près les mises à jour de la situation. Pendant ce temps, certains pourraient décider de tourner le dos à Intel et de se tourner vers des alternatives comme AMD, qui gagne en popularité pour sa fiabilité et ses performances.

Intel doit maintenant gérer cette crise de manière transparente et efficace. La réputation de l’entreprise, déjà mise à mal par cette affaire, dépendra de sa capacité à réagir rapidement et à rassurer ses clients. Un défi de taille pour un géant qui, jusqu’ici, semblait inébranlable.

Source