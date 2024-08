CPU Intel défectueux : que faire si votre demande de retour n’a pas abouti ?

© Envato / Intel

Depuis quelques semaines, Intel fait les gros titres de la presse hardware à cause de ses processeurs défectueux. De nombreux modèles avec une puissance de base de 65W ou plus souffrent tension excessive. Ce trop-plein d’énergie cause des écrans bleus et crash à tout va chez certains utilisateurs, en particulier dans les jeux vidéos et autres applications gourmandes.

Intel a promis un correctif pour la mi-août afin de résoudre ce problème mais avait initialement refusé de remplacer ses processeurs de 13e et 14e génération affectés. Devant la grogne, l’entreprise a changé d’avis et clarifie sa politique de SAV.

Intel étend la garantie de ses processeurs Core de 13e et 14e génération

Ce vendredi, Intel annonçait via Tom’s Hardware une extension de garantie de deux ans pour ses processeurs Core de 13ème et 14ème génération. Cette prolongation fait passer la période de garantie de trois à cinq ans pour la plupart des CPU. De quoi rassurer les clients et à atténuer les inquiétudes concernant les dommages potentiels à long terme des puces concernées.

Ceux qui ont vu leur processeur partir en fumée en particulier seront ravis, surtout si la période de garantie venait de s’écouler. Peut-être auront-ils déjà fait une demande de retour refusée par les services d’Intel.

Dans ce cas-là, l’entreprise est revenue avec davantage d’informations ce lundi. Les clients qui ont vu leur demande de retour SAV refusée peuvent dès maintenant contacter le support client d’Intel pour une assistance supplémentaire. Il est désormais quasiment acquis que votre demande pourra aboutir, si votre modèle de CPU est affecté par le problème.

Car maintenant, Intel a dressé une liste des processeurs affectés par le problème de tension et du coup éligibles à un retour SAV. Il s’agit de tous les modèles de processeurs de bureau des 13e et 14e générations “Raptor Lake” et “Raptor Lake Refresh” à huit cœurs. Les CPU d’ordinateurs portables ne sont pas affectés.

Cela clarifie aussi ceux qui ne sont pas affectés : en effet, certain modèles de processeurs, bien qu’il fassent partie des 13e et 14e générations d’Intel, sont basés sur l’ancienne architecture “Alder Lake”. Ces puces ne sont pas concernées par le problème.

En attendant le déploiement du correctif du micrologiciel d’Intel et si vous ne pouvez pas attendre une réponse du SAV, Nvidia conseille d’underclocker votre CPU. Il faudra pour cela vous rendre dans le BIOS de votre carte mère et procéder à ces réglages à la main.