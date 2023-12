Meilleur processeur bureautique et gaming : quel modèle acheter en 2023 ?

Notre top 3 des meilleurs processeurs

Intel Core i5-13400, le meilleur rapport qualité prix
Intel Core i5-13600K, le plus polyvalent
AMD Ryzen 7 7800X3D, le meilleur processeur pour le gaming

Que vous soyez sur le point de monter vous-même votre PC ou de simplement changer le processeur de votre ordinateur, choisir le modèle adéquat n’est pas une chose aisée. Il faut avant tout définir vos besoins. Si vous faites uniquement de la bureautique, vous n’aurez aucune utilité à prendre un modèle très puissant. Un i5 d’une précédente génération pourrait suffire. En revanche, si vous souhaitez vous adonner au gaming et au lancement d’applications lourdes comme des logiciels de montage, il faudra rapidement passer à la gamme du dessus.

Les deux acteurs principaux sur le marché du processeur sont AMD et Intel. Les puces AMD sont devenues très prisées par les joueurs pour leurs performances supérieures à des prix un peu plus contenus que son rival, tandis qu’Intel continue de devancer la marque rouge en applicatif. Dans cet article, nous vous donnons les clés pour choisir le meilleur produit en fonction de vos besoins.

🖥️ Quel processeur choisir ?

Nous allons diviser ce guide en trois parties :

Les processeurs pour de la bureautique. Ils ne sont pas très chers et suffisent largement pour une utilisation essentiellement bureautique. Traitement de texte, boîte mail, streaming, ils feront l’essentiel, et le feront bien.

Ils ne sont pas très chers et suffisent largement pour une utilisation essentiellement bureautique. Traitement de texte, boîte mail, streaming, ils feront l’essentiel, et le feront bien. Les puces gaming . C’est la gamme au-dessus. Celles-ci épauleront avec brio votre carte graphique dans n’importe quel titre vidéoludique, que vous jouiez en Full HD, Quad HD ou 4K.

. C’est la gamme au-dessus. Celles-ci épauleront avec brio votre carte graphique dans n’importe quel titre vidéoludique, que vous jouiez en Les puces pour le montage et la modélisation 3D. Ils servent à lancer des logiciels très lourds. Ils seront destinés aux créatifs utilisant des logiciels de montage vidéo ou des applications de modélisation 3D. Ce sont les plus onéreux mais aussi les plus puissants.

Meilleurs processeurs pour de la bureautique

Intel Core i5-13400, le meilleur rapport qualité prix

Bon rapport qualité/prix Gap conséquent par rapport à la 12ème génération

Gap conséquent par rapport à la 12ème génération Bonnes performances aussi en gaming On n’aime pas Pas fait pour les hautes résolutions

Pas fait pour les hautes résolutions Limité en applicatif

Limité en applicatif Pas d'overclocking possible

L’i5-13400 est un processeur polyvalent qui a fait un gap considérable par rapport au 12400. En effet, celui-ci est composé de 10 cœurs et 16 threads quand son prédécesseur n’en contenait que respectivement 6 et 12. Il peut atteindre une fréquence de 4,6 GHz avec une base fixée à 2,5. Le processeur est compatible avec la mémoire DDR5 jusqu’à 4800 MHz (et jusqu’à 3200 pour la DDR4). Le cache L3 est de 20 Mo et le L2 est de 9,5 Mo.

L’i5-13400 est un excellent processeur bureautique, mais il est largement capable d’épauler une carte graphique d’entrée ou de milieu de gamme convenablement pour les joueurs au petit budget. Il pourrait très bien convenir à une Nvidia GeForce RTX 4060 Ti ou à une AMD Radeon RX 7600 si vous vous contentez de la Full HD voire de la Quad HD (1440p). Enfin, sa prise en charge du socket LGA 1700 le limite aux chipsets série 600 et 700.

Son TDP (Therman Design Power) de base s’affiche à 65W et peut atteindre les 154W lorsqu’il est poussé à son maximum. Vous n’aurez donc pas nécessairement besoin d’acheter un gros ventirad, et encore moins un watercooling (système de refroidissement par eau). Enfin, le processeur reste limite sur les applications lourdes de montage vidéo.

AMD Ryzen 5 5600, le meilleur processeur pas cher

Peu onéreux Performant

Performant Consomme peu On n’aime pas Performe moins en jeu qu'avec un i5-12400

Performe moins en jeu qu'avec un i5-12400 Pas de compatibilité DDR5

Le Ryzen 5 5600 est un processeur pas cher, trouvable à moins de 150 euros sur certains sites de e-commerce. C’est l’équivalent du i5-12400 du côté d’Intel. Comme la puce rivale, celle-ci est bonne à tout faire, mais elle performe moins bien en gaming. C’est pourquoi nous vous conseillerons ce processeur pour une utilisation bureautique en priorité.

En effet, le produit signé AMD est moins performant que le i5-12400 en jeu, ce qui peut donc vous limiter sur les hautes résolutions et les jeux AAA. Néanmoins, celui-ci peut-être overclocké, ce qui est un bon point si vous souhaitez améliorer les performances générales de votre ordinateur.

Le processeur dispose de 6 cœurs et de 12 threads. Sa fréquence maximale de 4,4 GHz (3,5 de base) lui assure un fonctionnement adéquat pour les tâches du quotidien. Sa mémoire cache L3 dispose de 32 Mo. L’enveloppe thermique n’est que de 65W ce qui permet l’installation d’un ventirad peu onéreux. Enfin, avec le Ryzen 5 5600, vous devrez faire l’impasse sur la mémoire vive DDR5, devenant de plus en plus répandu.

Meilleurs processeurs pour le jeu

AMD Ryzen 5 7600X, le meilleur processeur gaming pour de la Quad HD

Alors que les processeurs Intel sont plus polyvalents, les puces AMD sont en général tournées vers le gaming. Le Ryzen 5 7600X est doté de 6 cœurs et de 12 threads. C’est (beaucoup) moins que son équivalent Intel, le i5-13600k, qui en possède respectivement 14 et 20. Mais il est bon de noter que les titres vidéoludique d’aujourd’hui n’utilisent que rarement l’entièreté des cores (cœurs) disponibles. C’est pourquoi il peut se vanter d’être meilleur que son rival en performances gaming, pour un prix bien plus contenu.

Aujourd’hui, il se trouve facilement entre 200 et 250 €, quand le i5 est toujours affiché largement au-dessus des 300 €. Cela peut faire la différence si vous êtes constamment à la recherche du juste prix. Le modèle de la marque rouge est une puce conçue pour durer dans le temps grâce à sa plateforme AM5. La marque prévoit d’ailleurs de garder ce socket encore pendant cinq ans, ce qui vous laisse le temps à d’éventuelles upgrades futures.

Le processeur tourne à 4,7 GHz en normal et peut grimper jusqu’à 5,3 GHz en fréquence boost. Côté enveloppe thermique, le TDP affiche 105W mais peut descendre à 65W dans son mode éco, pour une baisse de performances quasiment inexistante. Un comble. Enfin, côté applicatif, AMD reste toujours derrière Intel, bien que le Ryzen 5 7600X reste largement utilisable sur la plupart des logiciels de montage grand public.

Intel Core i5-13600K, le plus polyvalent

Néanmoins, le i5 révélera son plein potentiel dans les applications gourmandes comme des logiciels de montages vidéo et de retouches photo. En effet, grâce à sa fréquence basique de 3,5 GHz grimpant à 5,3 GHz en mode turbo, le i5 vous permet de faire la plupart des tâches gourmandes que vous lui demanderez. En gaming, le i5-13600K reste excellent, peu importe le GPU auquel il est associé.

Vous aurez le choix de coupler le CPU avec de la RAM DDR4 ou DDR5. Enfin, le principal défaut de ce processeur va être son TDP relativement élevé et sa chauffe conséquente, l’obligeant à être refroidi par un gros ventirad ou un watercooling 240mm au minimum.

AMD Ryzen 7 7800X3D, le meilleur processeur pour le gaming

AMD continue de faire du pied aux joueurs avec son Ryzen 7 7800X3D. Ce processeur purement orienté gaming devance les puces Intel les plus puissantes en jeu grâce à ses 64 Mo de 3D Vertical Cache. Cette technologie déjà connue des possesseurs du Ryzen 7 5800X3D permet d’améliorer les performances sur les titres vidéoludique. Cela lui lui confère également une très bonne efficacité énergétique. De plus, son TDP n’est que de 120W, ce qui visiblement ne le gène absolument pas pour exploiter son plein potentiel. Son architecture est composée de 8 cœurs cadencés à 4,2 GHz pouvant grimper jusqu’à 5 GHz en mode boost.

Il est compatible PCI 5.0 pour un transfert de données toujours plus rapide avec les composants, et il peut bien évidemment être couplé avec de la mémoire vive DDR5. Le socket AM5 fait de ce processeur un produit à l’épreuve du temps puisque la marque rouge prévoit de le garder encore pendant cinq ans. Le Ryzen 7 7800X3D n’est pas un modèle conçu pour la production, mais est ouvertement destiné aux joueurs. Si vous souhaitez exécuter des tâches lourdes avec votre ordinateur, vous pouvez vous tourner vers un i7-13700K, plus performant dans ce domaine.

Meilleurs processeurs pour la production

Intel Core i7-14700K, le meilleur processeur pour le montage vidéo

La gamme i7 est aussi très prisé par les joueurs disposant d’une carte graphique de compétition. Cela peut être un choix judicieux si vous souhaitez vous adonner au gaming en 4K tout en gardant un framerate haut et stable. Il pourrait très bien aller avec une Nvidia GeForce RTX 4080 ou une RTX 4090, ou avec une Radeon 7900 XTX du côté d’AMD.

Comme la plupart des processeurs de cette gamme, la consommation est élevée, d’autant que celui-ci embarque encore plus de cœurs et ont une meilleure fréquence. Le dégagement thermique est donc naturellement très élevé lui aussi. C’est pourquoi nous ne pouvons que vous conseiller d’investir dans un très bon système de refroidissement liquide et d’oublier le ventirad pour votre i7-14700K.

Intel Core i9-14900K, le meilleur processeur pour les professionnels

Ce processeur surpuissant est ce qui se fait de mieux actuellement. Nous n’allons pas tourner autour du pot plus longtemps, ce produit est inutile pour les gamers. Aucun jeu n’exploite l’entièreté des capacités de ce i9-14900K. En revanche, il va révéler son potentiel pour les créatifs qui exécutent des logiciels extrêmement gourmands.

L’architecture hybride Raptor Lake (Refresh) est toujours de la partie en intégrant cette fois-ci 8 cœurs performances et 16 prévus pour l’efficience pour un total de 24 cœurs. 32 threads viennent compléter cette fiche technique hors normes. Il est évidemment très rapide en applicatif, et bien évidemment très performant pour les jeux. Il est même plus puissant que la puce rivale de chez AMD, le Ryzen 9 7950X. Pourtant, le gain générationnel est extrêmement faible par rapport au i9-13900K.

Rien d’étonnant puisque les caractéristiques sont sensiblement les mêmes avec le même nombre de cœurs et de threads. Seuls les cœurs performances peuvent désormais atteindre 6 GHz, contre 5,80 pour son prédécesseur. Évidemment, avec de telles performances, il va vous falloir un système de refroidissement de compétition (oubliez le ventirad), mais aussi un boitier avec un excellent airflow (une bonne ventilation).

AMD Ryzen 9 7950X, Le plus puissant mais aussi l’un des plus économes

Son TDP est d’ailleurs bien plus contenu que la puce rivale de chez Intel, avec un TDP mesuré à 170W. Il peut être ramené à 105W en mode éco. D’ailleurs, celui-ci est exceptionnel puisque l’impacte sur les performances est minime. C’est très pratique lorsque vous n’avez pas besoin de toute sa puissance. Il dispose également de contrôleurs PCIe 5.0 afin de mieux communiquer avec les composants. Sa plateforme AM5 lui permet d’être future proof pour d’éventuelles upgrades de votre ordinateur.

Enfin, le SMT (hyperthreading) permet de booster les performances sur certains types d’applications optimisées comme de la vidéo, du rendu 3D ou encore de l’audio.

🧐 A quoi correspondent les noms des processeurs ?

On peut rapidement être perdu à la vue des différents noms des processeurs. Chez Intel, c’est assez facile en réalité. La nomenclature d’un processeur Intel se décompose de manière assez simple. La première désignation est la gamme : i3, i5, i7, i9. Ensuite, on trouve les deux premiers chiffres : 10, 11, 12, 13 ou 14. Ceux-ci désignent la génération. Enfin, les trois derniers chiffres précisent le modèle. Par exemple, dans le cas du i5 13600, on retrouve la gamme i5, la 13ème génération et le modèle 600. Il peut aussi y avoir une lettre.

K : indique un déblocage d’usine permettant à l’utilisateur d’overclocker son processeur (augmenter les fréquences, et donc les performances).

: indique un déblocage d’usine permettant à l’utilisateur d’overclocker son processeur (augmenter les fréquences, et donc les performances). F : aucune partie graphique dédiée. Cela signifie que vous êtes dans l’obligation d’acheter une carte graphique pour faire tourner le moindre jeu.

: aucune partie graphique dédiée. Cela signifie que vous êtes dans l’obligation d’acheter une carte graphique pour faire tourner le moindre jeu. S : édition spéciale

: édition spéciale Aucune lettre. Partie graphique intégrée mais non débloqué d’usine, donc non overclockable.

Du côté de Ryzen, c’est plus compliqué. Le début correspond à la gamme : Ryzen 3, 5, 7, 9. Ensuite, vient une série de chiffres, par exemple 5800 ou 7900. Le premier indique la génération de micro architecture : 7 pour Zen 4, 5 pour Zen 3. Enfin, les trois derniers désignent le modèle. Comme pour Intel, des lettres peuvent apparaître à la fin de la désignation complète du modèle :

G . Comporte une puce graphique

. Comporte une puce graphique X. Sans puce graphique mais performances globales améliorées

Le système de refroidissement n’est pas une chose à négliger. Tous les processeurs modernes intègrent un système de sécurité permettant de brider les performances pour réduire la chauffe. Mais c’est dommage de ne pas pouvoir exploiter plus en profondeur ce composant. Et c’est ce qui risque de vous arriver si la ventilation n’est pas assez puissante. En premier lieu, il faut regarder le TDP (thermal design power) de votre puce. Celui-ci est le transfert thermique vers l’extérieur dont le composant doit profiter pour qu’il puisse fonctionner correctement. Si votre TDP est annoncé à 105W, alors, il faut choisir un système de refroidissement à 105W minimum. Mais ça, c’est théorique.

Car en réalité, il est compliqué de mesurer précisément l’enveloppe thermique du processeur. Cela va énormément dépendre de votre utilisation. Il faut donc prévoir large afin de ne pas se retrouver avec un bridage des capacités. Si vous vous cantonnez à des processeurs d’entrée de gamme, un ventirad pas trop cher peut faire l’affaire. En revanche, si vous passez sur la gamme au-dessus (i5, Ryzen 5), il va falloir prendre un modèle de ventirad bien plus performant. Enfin, à partir du i7 ou du Ryzen 7, prévoyez de passer sur un système de refroidissement par eau (appelé plus communément watercooling). C’est plus performant qu’un ventirad, et c’est accessoirement plus joli.

Il existe trois tailles principales :

120mm . Il comporte qu’un seul ventilateur de 120mm.

. Il comporte qu’un seul ventilateur de 120mm. 240mm . Il est doté de deux ventilateurs de 120mm.

. Il est doté de deux ventilateurs de 120mm. 360mm. Il est composé de trois ventilateurs de 120mm.

🤔 Qu’est-ce qu’un IGPU ?

Un IGPU est une partie graphique intégrée à un processeur. Cela veut dire que sans carte graphique dédiée, vous pourrez tout de même lancer des jeux vidéo légers. Ils sont plus ou moins performants en fonction de la gamme du processeur, mais ils ne pourront jamais lancer des softs gourmands en ressources convenablement.

Certaines puces déclinent leurs modèles en supprimant cette partie dédiée aux titres vidéoludique (lettre F chez Intel, X chez AMD) et sont donc proposés avec un prix plus attractif. Dans l’optique où vous cherchez à monter vous-même votre ordinateur en cherchant les meilleurs prix possibles, cela peut-être une bonne idée afin d’économiser plusieurs dizaines d’euros. Notez bien qu’il vous fera donc une carte graphique pour lancer un jeu.

💻 Quelle carte mère choisir pour son processeur ?

Bien choisir sa carte mère est essentielle pour que votre PC puisse démarrer. Lorsque votre choix se porte sur un processeur AMD, il faudra donc impérativement choisir une carte mère pour puces AMD. Ensuite, il faut veiller à bien regarder le socket, qui doit être le même que le processeur. Si votre processeur est doté d’un socket AM5 mais que la carte mère possède le connecteur AM4, votre PC ne démarrera jamais.

Il en est de même pour les puces Intel. Si vous allez chez les bleus, il vous faudra poser votre composant sur une carte mère pour Intel. En ce moment, la marque utilise le socket LGA 1700.

🎮 Quel processeur pour jouer ?

Si votre utilisation se cantonne essentiellement au gaming, prendre une puce i9 ou un Ryzen 9 n’a aucun intérêt. Certes, vous gagnerez des FPS (images par seconde), mais les prix sont beaucoup trop élevés proportionnellement aux gains minimes qu’ils apportent. Les i5-13600K et Ryzen 5 7600X sont des composants très prisés par les joueurs. Le Ryzen 7 7800X3D est en train de se faire une place de choix parmi les gamers. Le 3D Vertical Cache conçu par AMD apporte effectivement un réel intérêt.

Sachez que c’est votre carte graphique qui va travailler le plus sur un jeu vidéo. En revanche, afin d’éviter l’effet bottleneck (un ordinateur bridé par un composant trop faible), il faut à tout prix éviter d’acheter un processeur trop faible. Concevoir une configuration équilibrée est la clé afin d’obtenir un système optimal.

❤️ Combien de cœurs sont nécessaires ?

Cela dépendra de vos usages. Si vous faites uniquement du traitement de texte et des recherches web, 4 cœurs suffiront. En revanche, dès que vous lancez des logiciels un peu gourmands, ou des jeux vidéo, six cœurs seront nécessaires pour une meilleure fluidité et une chauffe un peu plus maitrisée. C’est le standard actuel qui convient à la grande majorité des joueurs et autres utilisateurs. En avoir davantage augmentera indéniablement les performances générales de votre système, mais beaucoup n’en auront pas l’utilité.

