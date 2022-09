iOS 16 : Dynamic Island sera bientôt disponible sur tous les iPhone

Dynamic Island © Apple

Apple devrait apporter Dynamic Island à tous ses appareils dès l’année prochaine, selon Ross Young, analyste réputé de l’industrie. Dans un tweet repéré par MacRumors dimanche, Young a déclaré qu’il s’attendait à ce que cette « île dynamique », en forme de pilule, sera lancée sur tous les modèles en même temps que l’iPhone 15. Elle n’apparaît actuellement qu’avec les modèles haut de gamme iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, et non l’iPhone 14 et iPhone 14 Plus.

Une fonctionnalité vivement appréciée par les fans

Dynamic Island a suscité beaucoup d’attention lorsque Apple l’a dévoilé lors de son événement Far Out, plus tôt ce mois-ci. Si vous l’aviez manqué, cette fonctionnalité laisse un espace noir abritant la caméra frontale et les capteurs Face ID de certains iPhone 14 (logés sous l’encoche) qui fait intelligemment partie intégrante de l’écran. Cet espace se transforme et s’adapte tout en livrant des informations utiles.

Les développeurs d’applications trouvent déjà une multitude d’utilisations intéressantes ou amusantes pour Dynamic Island : l’une d’entre elles propose déjà une idée de jeu simple basée sur Pong, le classique des années 1970 qui a pratiquement lancé l’industrie du jeu vidéo. Le jeu, appelé Hit The Island, vient d’atterrir sur l’App Store.

La firme de Cupertino a l’habitude de diffuser les nouvelles fonctionnalités exclusives à ses modèles haut de gamme à ses autres smartphones au fil du temps. Une telle décision apporterait un aspect plus uniforme à sa gamme de combinés.

Young a ajouté qu’en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, Apple retarderait l’ajout de sa technologie ProMotion à défilement fluide aux iPhone standards pendant au moins un an. ProMotion offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz (au lieu des 60 Hz), apportant un défilement fluide et une plus grande réactivité. Apple avait utilisé ProMotion pour la première fois sur l’iPad Pro en 2017 avant de l’ajouter à l’iPhone 13 Pro en 2021.

Source : MacRumors