Le « Dynamic Island » de l’iPhone 14 Pro déjà copié sur Android

Apple vient d’introduire un nouveau système de notification, le Dynamic Island. Et une fonctionnalité similaire a déjà été développée sur un smartphone Xiaomi.

À gauche le système « Dynamic Island » d’Apple, à droite une version pour Xiaomi – Crédits : Apple / @vvaiibhav



Parmi les nouveautés phares de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max, l’encoche devient déormais dynamique grâce à un nouveau système baptisé Dynamic Island. Capable de s’agrandir et de se rétrécir selon le contexte, il affiche les notifications, les infos sur les appareils tiers associés, les alertes. Mais aussi les contrôles selon l’application que vous utilisez.

Par exemple, si vous écoutez du son, vous pourrez avoir la main sur la lecture directement depuis l’îlot dynamique. De même, votre itinéraire à suivre dans Plans s’affichera également dedans. Cette innovation plutôt pratique vous dispense de passer par le centre de contrôle ou d’ouvrir certaines applications. Elle permet en outre de mettre à profit un espace autrefois inexploité et souvent pointé du doigt.

Bientôt des encoches dynamiques sur les smartphones Android ?

De quoi donner des idées aux développeurs décidément très réactifs. Certains ont d’ores et déjà implémenté une version Android de Dynamic Island sur un smartphone Xiaomi. Repérée par Vaibhav Jain de TechDroider, une courte vidéo montre à quoi ressemblent les notifications et la lecture de musique depuis l’îlot à la sauce MUI. Ce thème s’appellerait Grumpy UI. Pourra-t-on bientôt en profiter sur nos téléphones ?

Les développeurs de thèmes ont déclaré à Jain que leur mise à jour Dynamic Island était toujours en cours d’examen. Si Xiaomi approuve la démarche, le thème pourra être récupéré prochainement sur la boutique MIUI Themes.

En revanche, il n’est pas dit que les constructeurs Androit finissent par déployer nativement une version de Dynamic Island sur leurs téléphones. Et pour cause, les smartphones Android arborent de moins en moins d’encoches à l’avant. Si bien qu’implémenter une fonctionnalité similaire pourrait s’avérer inutile sur le plan esthétique. Mais son aspect pratique certain pourrait séduire les usagers. Ainsi, il n’est pas exclu qu’une solution logicielle finisse par voir le jour.