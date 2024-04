iOS 17.5 : voici toutes les nouveautés de la première bêta, quels changements ?

Apple lance iOS 17.5 beta 1, introduisant des fonctionnalités clés comme l’installation web des applications dans l’UE, un nouveau système anti-stalking, des ajustements de design, et des améliorations MDM. Cette mise à jour mineure pose les bases d’améliorations significatives en termes de sécurité et d’accessibilité.

iOS 17.5

La dernière mise à jour d’Apple, iOS 17.5 beta 1, introduit plusieurs nouveautés et améliorations, marquant une étape importante dans l’évolution du système d’exploitation mobile de la marque. Bien que considérée comme une mise à jour mineure, iOS 17.5 beta 1 propose des changements significatifs axés sur l’expérience utilisateur et la sécurité. Voici un aperçu des principales fonctionnalités et modifications introduites.

Quelles sont les nouveautés d’iOS 17.5 ?

L’une des innovations les plus notables d’iOS 17.5 concerne les utilisateurs européens. Apple a introduit la possibilité d’installer des applications directement depuis le site web d’un développeur. Cette avancée s’inscrit dans le cadre de l’adaptation d’Apple au Digital Markets Act imposé par la Commission européenne.

Les développeurs souhaitant utiliser cette fonctionnalité doivent accepter les nouveaux termes commerciaux de l’App Store et s’acquitter de frais de 0,50 € pour chaque première installation annuelle au-delà d’un million au cours des 12 derniers mois. Les applications distribuées via le web doivent répondre aux directives de notarisation d’Apple et ne peuvent être installées que depuis un domaine web enregistré par le développeur dans App Store Connect.

iOS 17.5 beta 1 apporte également des changements de design mineurs mais notables à travers le système d’exploitation. L’application Apple Books voit son icône “Objectif de lecture” redessinée, tandis que l’application Paramètres présente un nouveau glyph pour le menu “Accès aux clés de passage pour les navigateurs web” sous “Confidentialité & Sécurité”. Le widget Podcasts est mis à jour avec une couleur dynamique qui change en fonction de l’illustration du podcast en cours de lecture.

Un iPhone 15

iOS 17.5 intègre un système innovant basé sur les fonctionnalités anti-stalking pour les accessoires tels que les AirTags. Cette mise à jour fait suite à l’annonce l’année dernière d’un partenariat entre Apple et Google pour travailler sur une “spécification industrielle pour lutter contre le suivi indésirable”. L’application Localiser d’iOS identifiera désormais les accessoires de suivi, même s’ils ne sont pas certifiés par Apple ou Find My, et aidera les utilisateurs à les désactiver.

La mise à jour inclut également des améliorations pour les utilisateurs de MDM (Mobile Device Management), permettant l’application d’une version beta pendant l’enrôlement automatique des appareils. Bien que l’accent soit mis sur l’Union européenne, il reste à voir si Apple prévoit d’autres changements pour iOS 17.5. La version finale devrait être lancée au grand public vers la mi à fin mai, juste avant la révélation d’iOS 18 à la WWDC en juin.

Voici une liste concise des nouveautés d’iOS 17.5 beta 1 :