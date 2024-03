iOS 18 : Apple s’inspire (enfin) d’Android pour la personnalisation de l’écran d’accueil

Après 17 ans de règne de la grille fixe, iOS 18 pourrait enfin chambouler l’organisation de l’écran d’accueil de l’iPhone. Apple semble prête à s’inspirer d’Android en permettant aux utilisateurs de créer des espaces vides et de personnaliser l’agencement de leurs applications.

iOS 18 (concept) © Kostya Konovalov

17 ans après le lancement d’Android, Apple semble enfin prêt à s’inspirer de son rival en matière de personnalisation de l’écran d’accueil. iOS 18, la prochaine version du système d’exploitation mobile d’Apple, devrait en effet permettre aux utilisateurs de créer des espaces vides, des lignes et des colonnes entre les icônes d’applications.

Un écran d’accueil plus personnalisable sur iOS 18

Certes, cette nouveauté prêtera à sourire aux utilisateurs d’Android. En effet, ce système, depuis sa toute première version en 2008, permettait déjà de positionner librement les icônes et de laisser des espaces vides à son gré. Sur iOS, on en est encore à devoir caser ses applications un peu au chausse-pied, l’espace se remplissant automatiquement.

Imaginez pouvoir organiser vos applications comme vous le souhaitez, créer des zones dédiées à vos jeux préférés, vos réseaux sociaux ou vos outils de travail. Imaginez pouvoir laisser des espaces vides pour aérer votre écran d’accueil et le rendre plus lisible.

Outre la personnalisation de l’écran d’accueil, iOS 18 devrait embarquer d’autres nouveautés. L’intégration de l’intelligence artificielle générative est pressentie, bien qu’Apple soit encore en discussion avec des partenaires (dont Google) pour en définir la mise en œuvre. On sait également que Siri profitera de sa plus grande mise à jour depuis sa création.

L’arrivée de cette fonctionnalité sur iOS 18 pourrait être le signe d’une ouverture d’Apple à encore plus de personnalisation. Les utilisateurs réclamant plus de flexibilité depuis un moment, on peut espérer que ce n’est que le début.

Pour en savoir plus, il faudra attendre la WWDC, la conférence annuelle des développeurs d’Apple, qui se tiendra en juin 2024. D’ici là, les utilisateurs d’iPhone peuvent déjà se réjouir de ce petit changement qui leur permettra enfin de personnaliser leur écran d’accueil à leur guise.

