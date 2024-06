iOS 18 : les messages RCS arrivent enfin sur iPhone, il était temps !

Google affirmait sur le site d’Android que le protocole de messagerie universel RCS arriverait sur l’iPhone à l’automne. Et en effet, c’est en toute discrétion qu’Apple a annoncé l’intégration de RCS (Rich Communication Services) dans son application Messages avec la prochaine mise à jour iOS 18. Ce nouveau standard remplacera progressivement le SMS pour les communications entre iPhone et appareils Android.

Apple cède enfin : RCS arrive sur iPhone avec iOS 18

Cette décision intervient après des années de critiques de la part des usagers sous Android et, plus récemment, d’une pression accrue des autorités européennes. Pour le moment, on ignore encore la totalité des fonctionnalités de RCS sur iOS 18. Le site d’Apple se contente d’un unique aperçu : la mention RCS apparaîtra dans le champ de saisie pour indiquer le type de connexion.

Pourquoi tant de suspense ? Car pour les habitués d’iMessage, le passage par les SMS avec des contacts Android est un véritable cauchemar. Les photos et vidéos perdent en qualité, les messages sont tronqués et surtout, les conversations ne bénéficient pas du chiffrement de bout en bout, une caractéristique clé d’iMessage. Pire encore, les messages envoyés depuis un Android s’affichent dans des bulles vertes, source de confusion et de frustration.

Heureusement, RCS vient rectifier le tir. Ce protocole de communication nouvelle génération offre de nombreux avantages :

indicateurs de saisie en train d’écrire,

accusés de lecture,

messages plus longs,

envoi de photos et vidéos en haute qualité.

En résumé, RCS ressemble fortement à iMessage et devient enfin le standard pour les communications sur Android.

Alors pourquoi Apple a-t-il mis tant de temps à adopter RCS ? On peut imaginer que les campagnes de pression de Google et Samsung n’y sont pour rien. En revanche, l’annonce surprise d’Apple en novembre dernier coïncide étrangement avec une période de forte pression des régulateurs européens. On peut donc supposer qu’Apple a cédé pour éviter des sanctions onéreuses.

Quoi qu’il en soit, l’arrivée de RCS sur iPhone est une excellente nouvelle pour tous. Plus besoin de se soucier de la couleur des bulles de messages, les communications entre iPhone et Android seront désormais fluides, riches et sécurisées. Il ne reste plus qu’à attendre la sortie d’iOS 18.