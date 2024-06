Bonnes nouvelles pour les iPhone : Apple autorise enfin les réparations tierces, sans restrictions

Apple, connu pour son contrôle strict sur son matériel et ses logiciels, fait un pas vers l’ouverture en assouplissant sa politique sur les réparations tierces d’iPhone. Fini les fonctionnalités désactivées après un remplacement d’écran ou de batterie non-officiel !

La réparation d’iPhone s’assouplit © Envato

Apple, réputé pour contrôler fermement son matériel et ses logiciels, va assouplir sa position concernant les réparations effectuées par des services non agréés.

Jusqu’à présent, remplacer l’écran ou la batterie de votre iPhone par une pièce détachée non-Apple signifiait souvent perdre certaines fonctionnalités. Apple avait même été visé par une enquête de la justice en France, à cause d’une plainte déposée en décembre par l’association Halte à l’Obsolescence Programmée. Heureusement, la firme à la pomme croquée va revoir sa politique et alléger ces restrictions d’ici la fin de l’année, probablement via la prochaine mise à jour iOS 18.

Apple assouplit sa politique sur les réparations tierces d’iPhone : enfin la liberté pour les bricoleurs ?

C’est un changement notable pour Apple, qui a toujours privilégié l’utilisation de pièces détachées et de services de réparation agréés. Auparavant, remplacer l’écran d’un iPhone par une pièce tierce désactivait la fonction True Tone, qui ajuste automatiquement la température des couleurs de l’écran en fonction de la lumière ambiante. De même, l’utilisation d’une batterie non-Apple bloquait parfois les mises à jour et les informations relatives à sa santé dans l’application Réglages.

Selon The Verge, Apple a discrètement révélé ce changement dans un document technique détaillé sur la longévité des iPhone. Le document stipule que le True Tone et les indicateurs de santé de la batterie fonctionneront toujours après l’installation d’écrans et de batteries provenant de fabricants tiers.

© Envato

Attention toutefois, nuance Apple. Même si le True Tone restera actif, son fonctionnement optimal et la fidélité des couleurs ne sont pas garantis. En effet, les processus de calibration d’Apple sont conçus pour ses propres composants, et les pièces tierces, souvent de moins bonne facture de surcroît, peuvent se comporter différemment.

De même, Apple met en garde contre les batteries d’occasion dont les indicateurs de santé ont été trafiqués. Dans ce cas, la capacité maximale affichée sur votre iPhone pourrait être de 100 %, alors qu’en réalité, la batterie est loin d’être neuve… Ainsi, si Apple ne bloquera plus ces informations dans quelques mois, l’entreprise avertira les usagers qu’elle ne peut en garantir la véracité et qu’elles pourraient ne pas refléter l’état réel de la batterie.

Si la date exacte de ce changement n’est pas précisée, on peut raisonnablement penser qu’il interviendra en septembre, période à laquelle Apple introduit généralement des modifications majeures sur ses systèmes d’exploitation. Reste à savoir si cette nouvelle politique s’appliquera à tous les modèles d’iPhone ou uniquement aux plus récents.