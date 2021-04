iPhone 13 : capteurs photo plus grands, encoche plus petite, découvrez le design de la gamme 2021

Le youtubeur EverythingApplePro a dévoilé des rendus et des maquettes imprimées en 3D des futurs iPhone 13 Pro Max et iPhone 13 mini de 2021. Apple a apporté beaucoup de changements aux encoches ainsi qu’aux modules photo des smartphones.

Les rendus ont été réalisés sur la base de fichiers CAD transmis par Karl Leuang, qui réalise les coques pour téléphones ArmadilloTek.

iPhone 13 Pro Max et 13 mini – Crédit : EverythingApplePro / YouTube

Tout d’abord, on peut remarquer sur la vidéo d’EverythingApplePro qu’Apple a modifié le design du module photo de l’iPhone 3 mini par rapport à celui de son prédécesseur. En effet, les deux caméras sont désormais disposées en diagonale, et celles-ci voient leur taille augmenter. Il devrait en être de même sur l’iPhone 13 classique

Au niveau des dimensions, on peut voir que le module photo est un peu plus large, et il en est de même pour l’épaisseur. En effet, celle-ci passe de 7,31 mm sur l’iPhone 12 mini à 7,57 mm sur le modèle de 2021. C’est bien plus que le nouveau Xiaomi Mi 11 Lite, qui est devenu le smartphone 5G le plus fin du marché avec une épaisseur de seulement 6,81 mm.

Il pourrait s’agir de la dernière génération d’iPhone mini, puisque l’analyste Ming-Chi Kuo a récemment annoncé qu’Apple abandonnera l’iPhone de 5,4 pouces en 2022 et proposera à la place une gamme de téléphones haut de gamme et bas de gamme de 6,1 et 6,7 pouces. Malgré une forte demande de la part des consommateurs pour des modèles plus petits, les ventes de l’iPhone 12 mini ont été très mauvaises, ce qui avait poussé Apple à réduire la production.

iPhone 13 mini dimensions vs iPhone 12 mini – Crédit : EverythingApplePro

L’iPhone 13 Pro Max voit également son module photo s’agrandir

Selon les informations d’EverythingApplePro, les trois caméras de l’iPhone 13 Pro Max seront toujours disposées de la même façon, mais celles-ci verront leur taille augmenter. Le capteur LiDAR est également plus grand, et pourrait par conséquent être plus performant.

Côté dimensions, Apple revoit également l’épaisseur à la hausse. Celle-ci passe de 7,40 mm à 7,65 mm, mais c’est surtout l’épaisseur du module photo qui augmente de presque un millimètre. Le module photo est lui un peu plus large pour accueillir les nouveaux capteurs. En devant plus épais, les deux smartphones d’Apple devraient également voir leur poids augmenter.

Enfin, que ce soit sur l’iPhone 13 mini ou l’iPhone 13 Pro Max, Apple a réduit la taille de l’encoche en déplaçant le haut-parleur dans le cadre du smartphone. Il faudra attendre jusqu’en 2022 avant qu’Apple ne se passe enfin de cette encoche vieillissante.

iPhone 13 Pro Max dimensions vs iPhone 12 Pro Max – Crédit : EverythingApplePro

Source : EverythingApplePro