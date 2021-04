iPhone 14 : on en sait plus sur les téléphones Apple haut de gamme de 2022

L’analyste Ming-Chi Kuo annonce que les consommateurs peuvent s’attendre à des améliorations significatives en ce qui concerne les caméras de l’iPhone 14 Pro.

iPhone 12 Pro couleur Or – Crédit : Apple

D’après Ming-Chi Kuo, certains iPhone en 2022 recevront un nouvel objectif de 48 MP capable de filmer en 8K. À l’heure actuelle, l’iPhone 12 offre aux utilisateurs un appareil photo de 12 MP capable de filmer en 4K. Cela représenterait donc un saut massif en termes de performances de l’appareil photo.

L’arrivée de la 8K en 2023 signifie qu’Apple sera encore une fois en retard sur ses concurrents l’année prochaine. Les flagships Android actuels sont déjà capables d’enregistrer des vidéos 8K, mais sont limités à 24 FPS. De plus, le temps d’enregistrement est limité, car le capteur peut surchauffer.

Kuo affirme également qu’Apple pourrait adopter un objectif périscope permettant un zoom optique plus puissant en 2023, mais on imagine que celui-ci ne dépassera pas le 5X. Les appareils Android haut de gamme tels que le Samsung Galaxy S21 Ultra offrent, eux, un zoom optique 10X.

Que sait-on des iPhone 14 en 2022 ?

D’après un autre rapport de Ming-Chi Kuo, Apple pourrait remplacer l’encoche de ses iPhone par un poinçon en 2022. L’arrivée d’un poinçon pour la caméra selfie ne marquerait pas la fin du Face ID, puisqu’Apple placerait ces capteurs sous l’écran. On peut cependant regretter le retard accumulé par le géant américain concernant la technologie de caméra sous l’écran, puisque celle-ci commencera à être utilisée par de nombreux concurrents d’ici la fin de l’année.

Enfin, l’analyste Ming-Chi Kuo suggère également qu’Apple abandonnera l’iPhone de 5,4 pouces en 2022 et proposera à la place une gamme de téléphones haut de gamme et bas de gamme de 6,1 et 6,7 pouces. Malgré une forte demande de la part des consommateurs pour des modèles plus petits, les ventes de l’iPhone 12 mini ont été très mauvaises, ce qui avait poussé Apple à réduire la production. En 2022, on s’attend également à ce qu’Apple présente son nouvel iPhone Fold. On sait qu’il disposera d’une charnière capable de résister à 100 000 ouvertures et fermetures.

Source : 9To5Mac