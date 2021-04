iPhone 13 : des débits plus rapides en 5G en France sur les nouveaux modèles ?

D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait corriger une des plus grosses inégalités entre les différents modèles proposés à la vente partout dans le monde, et cela pourrait concerner les modèles français, bien moins performants que les modèles américains.

Toutes les 5G ne sont pas égales, car les bandes de fréquences sur lesquelles elles sont diffusées peuvent affecter la vitesse, et tous les téléphones ne prennent pas en charge toutes les bandes.

iPhone 12 – Crédit : Frederik Lipfert / Unsplash

Tous les opérateurs qui ont lancé des réseaux 5G utilisent les technologies 5G mmWave ou Sub-6GHz. Les ondes millimétriques sont utilisées dans les villes et les zones très denses. Cette technologie offre des vitesses de téléchargement extrêmement rapides, bien supérieures à celles des réseaux LTE 4G de la génération actuelle. Cependant, les signaux mmWave 5G n’ont pas une grande portée.

De son côté, la 5G Sub-6GHz propose des vitesses plus rapides que la 4G LTE mais beaucoup plus lentes que la technologie mmWave. Cependant, elle a l’avantage de proposer une portée beaucoup plus importante. Elle est utilisée dans les zones périurbaines.

Les iPhone 12 ne sont pas égaux dans tous les pays, mais cela pourrait changer l’année prochaine

À l’heure actuelle, Apple ne propose des modèles d’iPhone 12 compatibles avec la technologie mmWave qu’aux États-Unis. Cependant, d’après l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait étendre le nombre de pays auxquels elle propose ces versions.

Par conséquent, certains modèles d’iPhone 13 devraient être capables d’agréger des données 5G provenant simultanément des bandes millimétriques mmWave et de fréquences Sub-6GHz. Selon l’analyste, cette année, les modèles d’iPhone 13 compatibles mmWave représenteront 55 à 60 % des livraisons, mais on ne sait pas si les modèles français seront concernés. En effet, la bande des 26 GHz qui utilise des ondes millimétriques ne devrait pas être utilisée avant l’année prochaine.

On sait déjà que l’iPhone 13 n’utilisera pas le modem 5G le plus puissant de Qualcomm. En effet, au lieu d’utiliser la nouvelle puce Snapdragon X65 5G, le dernier modem haut de gamme du fabricant, Apple utilisera le modem Qualcomm X60. Ce dernier avait été présenté l’année dernière et est actuellement utilisé sur les smartphones Android équipés d’un Snapdragon 888 tels que les Xiaomi Mi 11 ou les OnePlus 9 Pro. Il peut atteindre 7,5 Gb/s en débit descendant, contre 10 Gb/s sur le nouveau modèle.

Source : MacRumors