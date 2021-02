iPhone 13 : le smartphone n’utilisera pas le modem 5G le plus puissant de Qualcomm

Déjà en 2020, Apple avait fait le choix d’utiliser l’ancienne génération de modem 5G de Qualcomm, alors que la nouvelle avait été présentée en février, soit 8 mois avant la présentation de l’iPhone 12.

iPhone 12 5G – Crédit : Frederik Lipfert / Unsplash

Le Snapdragon X60 5G est le modem utilisé sur le Snapdragon 888, qui équipe certains smartphones Android comme le Xiaomi Mi 11 ou la version américaine du Galaxy S21 de Samsung depuis plusieurs mois. Cependant, Qualcomm a depuis dévoilé un modèle plus puissant, qui ne se retrouvera donc pas dans les derniers iPhone.

Le Snapdragon X60 permettra aux iPhone 13 d’être encore moins énergivores lorsqu’ils utilisent les données cellulaires, puisque le modem 5G sera gravé en 5 nm par Samsung, contre 7 nm pour le Snapdragon X55 des iPhone 12. Pour l’instant, la 5G consomme énormément de batterie sur les iPhone 12, puisque l’activer ferait perdre environ 2 heures d’autonomie au téléphone. Ce problème de consommation pourrait être résolu l’année prochaine.

L’iPhone 13 n’utilisera pas le Snapdragon X65, le modem 5G le plus puissant

Le X65 est le premier modem 5G destiné aux smartphones permettant des débits de données théoriques jusqu’à 10 gigabits par seconde. Le X65 présente de nombreux autres avantages, notamment une meilleure efficacité énergétique, une couverture accrue des bandes mmWave et des bandes Sub-6GHz, ainsi que la prise en charge de toutes les fréquences d’ondes millimétriques commercialisées dans le monde.

D’après les informations de DigiTimes, il faudra donc attendre 2023 avant de voir ce modem sur de potentiels iPhone 14. Les iPhone 13 devront alors se contenter d’un débit maximum de 7,5 Go/s en 5G, comme les smartphones Android les plus récents.

Chaque modèle d’iPhone 13 devrait également être capable d’agréger des données 5G provenant simultanément des bandes millimétriques mmWave et de fréquences Sub-6GHz pour obtenir une combinaison optimale de débits de données sans fil élevés et de couverture réseau à faible latence. En plus de la connectivité cellulaire, on sait que l’iPhone 13 profitera d’un mode Always On Display, d’une recharge MagSafe améliorée et de nouveaux capteurs photo.

Source : Digitimes