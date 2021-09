iPhone 13 Mini : Apple annonce officiellement son nouveau smartphone

Esthétiquement et outre ses dimensions réduites, la version Mini partagera la plupart des caractéristiques de la série des iPhone 13. Toutefois l’encoche noire en haut de l’écran, indispensable au fonctionnement du système de reconnaissance faciale Face ID, voit ses dimensions légèrement réduites. Ce sera le cas pour toute la série des iPhone. 13. Le téléphone sera proposé dans différents coloris : rose, bleu, Starlight (argenté) et Midnight (noir).

iPhone 13 Mini – Crédit : apple.fr

L’écran OLED de l’iPhone 13 Mini affichera une définition de 1080X2340, pour une diagonale de 5,4 pouces et un ratio de 19,5 :9. Le smartphone ne disposera pas de l’écran ProMotion 120Hz fabriqué par Samsung. Celui-ci est réservé à la version Pro de l’iPhone 13. En revanche, la dalle du nouveau modèle est 28% plus lumineuse que son prédécesseur, l’iPhone 12.

iPhone 13 Mini : meilleur capteur et batterie plus performante

Les changements les plus significatifs concernent le bloc photo. L’iPhone 13 Mini dispose d’un capteur photo plus grand que celui de l’iPhone 12, bien qu’ils partagent la même définition, de 12 mégapixels. Celui-ci permet une meilleure captation de la lumière. Les photos sont donc de meilleure qualité, en plus d’être plus précises dans des conditions de luminosité faibles. L’objectif grand angle bénéficiera d’une capacite d’ouverture jusqu’à F1.8, pour de meilleures performances en basse lumières.

L’iPhone 13 Mini disposera aussi d’un nouveau stabilisateur, qui agira par déplacement du capteur. Cette caractéristique est commune à tous les modèles de la série. Apple propose également ici un nouveau mode de capture de vidéo cinématique. Grace à un puissant algorithme, l’appareil peut suivre les différentes actions du sujet à l’écran, et ainsi effectuer des changements de mise au point pour un effet très cinématographique.

Coté autonomie, Apple affirme que l’iPhone 13 Mini pourra tenir 1h30 de plus que l’iPhone 12 Mini. Le nouveau modèle disposera d’une batterie de 2 406 mAh, légèrement plus grande que celle de son prédécesseur, d’une capacite de 2 227 mAh.

Apple a cette fois décidé de ne pas augmenter le prix de lancement de sa nouvelle série de smartphone, l’iPhone 13 Mini étant proposé à partir de 809 euros. Le nouvel iPhone sera disponible en précommande dès le 17 septembre, pour une sortie définitive le 24 du même mois.

Source : phonearena