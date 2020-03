Apple : la prochaine génération d’iPhone disposerait du nouveau stabilisateur d’image sur tous les capteurs

iPhone 11 Pro / Apple

Une chose est sûre avec Apple, la qualité de l’appareil photo est primordiale. Il ne fait donc pas de doute que le géant américain va tout miser sur les nouveaux iPhone 12, surtout depuis le succès qu’a rencontré le Samsung Galaxy S20 Ultra au niveau de sa caméra. Il y a 3 mois, on apprenait que la nouvelle génération d’iPhone disposerait d’une toute nouvelle technologie : la stabilisation de l’image par le déplacement du capteur entier et non de la lentille seulement.

Un stabilisateur sensor-shift, du jamais vu sur smartphones

Baptisée « sensor-shift » en anglais, cette nouvelle stabilisation d’image représenterait un changement majeur pour la firme à la pomme qui a toujours utilisé la stabilisation optique. Avec cette stabilisation « sensor-shift », l’intégrité du capteur est en mouvement donc la qualité des photos et vidéos s’en retrouve grandement améliorée.

D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, la stabilisation de l’image sera disponible sur tous les capteurs, du moins sur le modèle de 6,7 pouces qui serait donc l’iPhone 12 Pro Max. Par exemple, l’iPhone 11 disposait de la stabilisation optique sur 2 capteurs : le téléobjectif et le grand angle qui est d’ailleurs le capteur principal. Là on ne parle plus de stabilisation optique, mais bien de stabilisation « sensor-shift » qui serait disponible sur tous les capteurs de l’iPhone 12 Pro Max. D’après l’analyste, l’iPhone très haut de gamme sera le seul de sa génération à recevoir cette technologie tandis qu’elle sera plus répandue sur les autres modèles en 2021. Celle-ci permettra de prendre de meilleures photos en basse lumière ainsi que d’enregistrer des vidéos plus fluides.

De plus, une source avait aussi confirmé il y a quelques jours que l’iPhone 12 embarquerait une caméra 3D dédiée à la réalité augmentée. Tout comme le nouveau type de stabilisation d’image, rien n’a encore été officiellement dévoilé et il faudra attendre quelques mois pour son lancement en septembre. Et oui, la production a été retardée à cause de Covid-19. En tout cas, la série des iPhone 12 promet d’être très intéressante à suivre.

Source : The Next Web