iPhone 13 Pro et 13 Pro Max : les écrans Oled LTPO 120 Hz seront fournis par Samsung

Samsung a été l’un des principaux fournisseurs de panneaux d’affichage à Apple pour les iPhones et le même arrangement devrait se poursuivre pour les prochains modèles, d’après nos confrères de The Elec.

En effet, Samsung Display devrait bientôt commencer à livrer des écrans OLED 120 Hz pour les modèles haut de gamme d’Apple en 2021, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

iPhone 13 – Crédit : EverythingApplePro / YouTube

D’après le média coréen The Elec, les deux iPhones haut de gamme de cette année seront équipés de panneaux OLED à transistors en couche mince (TFT). De plus, ils utiliseront la technologie LTPO comme le Galaxy S21 Ultra, le OnePlus 9 Pro ou encore l’OPPO Find X3 Pro.

LTPO signifie « low-temperature polycrystalline oxide ». Celle-ci vient en remplacement de la dalle LTPS (low-temperature polycrystalline silicon) classique. L’avantage de cette technologie est qu’elle permet de faire varier dynamiquement le taux de rafraîchissement de la dalle de 120 Hz à 1 Hz. Ce ne serait pas la première fois que le géant américain l’utiliserait, puisqu’elle est déjà présente sur ses montres connectées Apple Watch. La technologie LTPO permettrait d’économiser autour de 15% d’énergie. Grâce à la technologie LTPO, on s’attend à ce qu’Apple introduise un mode Always On Display sur ses iPhone cette année.

Les écrans des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max seront tous fournis par Samsung

The Elec précise que les écrans des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max seront fournis exclusivement par Samsung Display. Comme les iPhone 13 n’utiliseront pas d’écrans LTPO, on imagine qu’ils ne seront pas compatibles 120 Hz. Leurs écrans pourraient être fournis par LG Display ou BOE.

Pour connecter l’écran OLED LTPO aux cartes mères des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, Apple utiliserait des cartes de circuits imprimés rigides-flexibles (RFPCB). Cela permettra à Apple d’enfin apporter sa fonctionnalité ProMotion (120 Hz) sur ses iPhone. Celle-ci n’est pour l’instant présente que sur les iPad Pro. Bien qu’elle permettra aux iPhone d’être encore plus fluides, celle-ci réduira certainement l’autonomie des modèles haut de gamme si Apple n’augmente pas les capacités de leurs batteries.

En plus de ces écrans LTPO, on connait déjà le design des futurs iPhone 13 Pro Max et iPhone 13 mini de 2021. Ceux-ci auront droit à de nouveaux capteurs photo plus grands et une encoche plus petite. On s’attend également à des débits plus rapides en 5G en France sur les nouveaux modèles.

Source : The Elec