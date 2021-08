iPhone 13 : pas de capteur Touch ID sur cette génération, ça se confirme

Lorsqu’Apple a retiré Touch ID de la face de ses téléphones, elle n’a pas suivi la tendance d’Android à déplacer le capteur d’empreintes digitales à l’arrière ou sur le côté ou même sous l’écran de son smartphone. Pourtant, Apple a ajouté un capteur d’empreintes digitales sur le bouton power de ses nouveaux iPad redesignés.

iPhone 12 5G – Crédit : Frederik Lipfert / Unsplash

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple teste depuis un certain temps déjà une version de Touch ID intégrée à l’écran. Bien qu’elle soit destinée à un futur modèle d’iPhone, elle ne serait pas commercialisée cette année. En fait, les sources de la chaîne d’approvisionnement indiquent qu’il n’y a pas encore de calendrier précis pour cette technologie.

L’iPhone 13 sera donc seulement équipé du même système de déverrouillage Face ID que ses prédécesseurs. Apple pourrait toujours avoir un « objectif à long terme » de lancer un iPhone avec une technologie de déverrouillage avancée.

Touch ID sur l’iPhone 14, vraiment ?

Selon un récent rapport de Ming-Chi Kuo, Apple aurait effectivement prévu de réintroduire le lecteur d’empreinte digitale sous l’écran de l’iPhone 14 attendu pour 2022. Cependant, Apple semble avoir un « objectif à long terme » consistant à implémenter Face ID dans l’écran, et non Touch ID.

En effet, selon Gurman, Apple pourrait travailler sur une technologie avec laquelle l’écran cachera les capteurs Face ID, un peu comme la façon dont la technologie de caméra sous l’écran fonctionne. Le journaliste note que le Face ID à l’intérieur de l’écran pourrait être similaire à ce qui est proposé sur le Samsung Galaxy Z Fold3.

Pour l’instant, en ce qui concerne l’iPhone 13, il y a déjà beaucoup de choses que nous savons avec certitude. Apple proposera une encoche plus petite, un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz appelé « ProMotion », jusqu’à 1 To de stockage dans les modèles Pro, une nouvelle puce A15 plus rapide, ainsi que de nouveaux capteurs de caméra.

Source : Apple Insider