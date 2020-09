iPad Air 4 : de nouveaux rendus dévoilent son design et Touch ID sur le bouton d’allumage

Rendu de l’iPad Air 4 – Crédit : svetapple.sk

D’ici quelques jours, si les sources du leaker Jon Prosser sont correctes, Apple devrait annoncer un nouvel iPad ainsi que l’Apple Watch Series 6 et son capteur de tension artérielle. Le doute subsiste toujours au sujet de la prochaine tablette d’Apple. S’agit-il d’une version améliorée de l’iPad Pro sorti en mars dernier avec un scanner LiDAR ou d’un nouvel iPad Air ? À en croire les fuites circulant sur la toile, tout porte à croire qu’Apple prépare ce dernier. Le site svetapple.sk s’est servi des récentes fuites au sujet de l’iPad Air 4 pour créer différents rendus de la prochaine tablette encore mystérieuse d’Apple.

L’iPad Air 4 ressemble beaucoup à l’iPad Pro 2020

En regardant ces rendus, la première chose qui saute aux yeux est la similitude entre cette tablette et l’iPad Pro. En effet, il ressemble davantage à une version low-cost de l’iPad Pro 2020 qu’à une version améliorée de l’iPad Air 2019 dont le design laissait à désirer. Une fuite datant de quelques jours annonçait déjà que les bords de l’iPad Air 4 seraient plus fins et qu’un port USB-C viendrait remplacer le port Lightning. Selon svetapple.sk, la diagonale de son écran mesurerait entre 10,8 et 11 pouces. Il serait donc soit légèrement plus petit que l’iPad Pro soit identique.

Rendu de l’iPad Air 4 – Crédit : svetapple.sk

De plus, nous remarquons également l’absence de flash et un bouton d’allumage un peu plus gros que d’habitude. Et pour cause, Touch ID pourrait être directement intégré à ce bouton au lieu d’être placé sous l’écran. Par contre, l’iPad Air 4 ne proposerait pas Face ID comme nous le pensions il y a quelques mois. Svetapple.sk a aussi représenté le Smart Connector qui permet de connecter un Magic Keyboard au dos de l’iPad.

Rendu de l’iPad Air 4 – Crédit : svetapple.sk

Enfin, l’iPad Air 4 devrait être équipé de la puce A14, de 4 Go de RAM et d’un stockage interne de 128 Go. D’après svetapple.sk, il serait vendu entre 499 et 649 $. Ce n’est pas une fourchette très précise, mais nous devrions en savoir davantage d’ici quelques jours si Apple a bel et bien prévu de le présenter officiellement.

Source : NotebookCheck