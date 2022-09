iPhone 14 : Apple abandonne les cartes SIM physiques aux États-Unis

Apple commencer progressivement à enterrer la carte SIM physique encore largement utilisée sur les smartphones. Le nouvel iPhone 14 qui a été annoncé hier n’aura donc pas d’emplacement pour carte SIM physique aux États-Unis. Cela concerne les quatre nouveaux modèles, à savoir l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. En France, l’iPhone 14 sera toujours expédié avec un emplacement pour carte nano-SIM comme tous les smartphones.

L’iPhone 14 – Crédit : Apple

Aux États-Unis, l’iPhone 14 utilisera donc la technologie eSIM, une carte SIM intégrée qui s’active à distance. Les utilisateurs pourront avoir deux eSIM à la fois et en stocker plusieurs. L’iPhone 14 peut stocker jusqu’à 6 eSIM et l’iPhone 14 Pro peut en avoir jusqu’à 8. Néanmoins, les utilisateurs sont-ils vraiment prêts à abandonner la traditionnelle carte SIM au profit de l’eSIM ?

Tous les modèles d’iPhone 14 ne sont pas compatibles avec les cartes SIM physiques

La page des spécifications techniques de l’iPhone 14 sur le site américain d’Apple précise que « l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus ne sont pas compatibles avec les cartes SIM physiques ». Cette nouveauté ne devrait pas poser de problème pour les utilisateurs, puisque les gros opérateurs américains utilisent évidemment déjà l’eSIM. Néanmoins, les utilisateurs avec un opérateur qui ne prend pas en charge l’eSIM devront faire l’impasse sur l’iPhone 14 ou changer d’opérateur.

Apple a d’ailleurs listé les différents opérateurs américains avec l’eSIM, à savoir Verizon, AT&T, Sprint et T-Mobile. L’iPhone est compatible avec l’eSIM depuis 2018. Les utilisateurs pouvaient choisir d’avoir une nano-SIM et une eSIM actives en même temps. L’iPhone 13 a finalement introduit la possibilité d’utiliser deux eSIM à la fois. L’absence d’emplacement pour carte SIM est une différence majeure entre l’iPhone 14 et l’iPhone 13, aux États-Unis du moins.

Enfin, le site français d’Apple confirme bien que l’iPhone 14 a une double SIM (nano-SIM et eSIM) avec une « prise en charge de la double eSIM ». Pour le moment, Apple n’a pas encore donné plus de détails sur sa décision de retirer l’emplacement pour carte SIM physique aux États-Unis.

