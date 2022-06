iPhone 14 : la caméra avant sera enfin améliorée, pour de meilleurs selfies photo et vidéo

Concept d’iPhone 14 © The Hacker 34

Les iPhone 14 ne sont plus qu’à quelques mois d’être dévoilés. Si l‘iPhone 14 Pro et le Pro Max abandonneraient l’encoche au profit d’un trou pour la caméra, nous savons désormais que toute la gamme devrait profiter d’un meilleur module photo à l’avant. L’idéal pour les selfies photo et vidéo.

Selon un analyste réputé, les iPhone 14 seraient en effet équipés d’un capteur photo frontal avec autofocus. Cela permettrait aux nouveaux smartphones d’Apple de bénéficier de la mise au point automatique, avec une ouverture plus large à l’avant.

En photo comme en vidéo, l’iPhone 14 sera bien meilleur pour capturer des selfies

L’information nous provient de Ming-Chi Kuo. Le célèbre analyste financier assure que le capteur selfie de l’iPhone 14 « passera à l’autofocus », Apple abandonnant enfin la mise au point fixe. Il faut donc s’attendre à la prise de photos bien plus nettes et précises, indépendamment de la distance où se situe le sujet.

Apple opterait ainsi pour des objectifs fournis par Alps et Luxshare à six lentilles, au lieu de cinq sur les modèles actuels. L’ouverture de ce nouveau module serait fixée à f/1.9, afin de capter davantage de lumière et d’appliquer un flou d’arrière-plan. Cela devrait également permettre de capturer de meilleurs selfies photo comme vidéo la nuit.

L’analyste précise en outre que le capteur situé à l’arrière optera pour une résolution de 48 mégapixels sur les modèles Pro et Pro Max, avec la possibilité de filmer en 8K. Pour mémoire, les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max se contentent d’un capteur en 12 mégapixels.

Pour rappel, l’iPhone 14 Pro serait équipé d’un écran OLED LTPO de 120 Hz et 6,06 pouces. Comme un rapport l’annonçait l’année dernière, ces écrans seraient fournis par LG et équiperaient tous les smartphones de la gamme iPhone 14.

