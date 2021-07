iPhone 14 : tous les modèles en 2022 auraient un écran OLED LTPO 120 Hz !

Selon un rapport de The Elec, LG, qui fournirait à Apple des écrans OLED LTPS pour les prochains iPhone 13 et iPhone 13 mini, s’efforce de stimuler la production d’écrans OLED LTPO. Ainsi, le fournisseur pourrait bien ne proposer plus que ce type d’écran à Apple en 2022.

L’iPhone 12 – Crédit : Frederik Lipfert / Unsplash

Depuis maintenant plusieurs mois, nous savons avec certitude que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max d’Apple seront équipés d’écrans OLED LTPO 120 Hz fabriqués par Samsung, tandis que les autres modèles disposeront d’écrans fournis par LG. Cependant, cela pourrait peut-être changer en 2022, d’après les informations de The Elec.

Le fabricant coréen LG pourrait commencer à produire en masse de tels écrans à partir de 2022, réduisant ainsi la part de marché de Samsung, qui reste actuellement le seul fournisseur d’Apple pour les écrans d’iPhone haut de gamme. En supposant que ces plans s’avèrent exacts, les consommateurs n’auront pas à débourser plus d’argent pour bénéficier d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les modèles les plus chers. LG serait déjà en pourparlers avec Avaco, qui fournit des équipements de fabrication de panneaux LTPO, et attend l’approbation d’Apple pour modifier sa chaîne de production.

Que sait-on des iPhone 14 ?

Bien que l’iPhone 13 ne soit pas encore attendu avant plusieurs mois, on en sait déjà beaucoup sur le futur iPhone 14 d’Apple. Selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, Apple remplacera en 2022 l’iPhone 14 mini par un iPhone grand format abordable avec un écran de 6,7 pouces. Ainsi, la série 14 serait donc composée de deux modèles 6,1 pouces, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro, et deux modèles 6,7 pouces, l’iPhone 14 (Max ?) et l’iPhone 14 Pro Max.

Pour permettre l’arrivée des écrans 120 Hz sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, on sait qu’Apple a revu à la hausse la capacité des batteries de tous ses modèles. Il ne serait donc pas impossible que les iPhone 14 profitent eux aussi de batteries plus grosses.

Enfin, on sait qu’Apple réintroduirait Touch ID sous l’écran en 2022, après avoir disparu de ses iPhone en 2017 avec la sortie de l’iPhone X. Un capteur d’empreintes digitales redevient indispensable sur les iPhone à cause de la pandémie. En effet, comme vous l’avez probablement remarqué, la reconnaissance faciale a du mal à reconnaître le visage des utilisateurs qui portent un masque de protection.

Source : The Elec