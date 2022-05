iPhone 14 Pro : écran OLED, puce A16, prix, stockage, une fuite dévoile ses caractéristiques

Plusieurs mois nous séparent encore de la sortie de l’iPhone 14, mais un leaker a déjà dévoilé les caractéristiques du modèle Pro. Entre son écran OLED, la nouvelle puce A16, les différentes options de stockage et son prix, on fait le point sur cette fuite.

Apple annoncera l’iPhone 14 et ses différents modèles vers le mois de septembre comme l’iPhone 13 sorti l’année dernière avec 4 déclinaisons. En attendant, les fuites sur le prochain flagship vont déjà bon train. On s’attend notamment à un iPhone 14 encore plus grand et à la fin du modèle mini qui n’a pas suffisamment convaincu les utilisateurs. Un leaker vient de partager les caractéristiques de l’iPhone 14 Pro, l’un des quatre modèles attendus.

iPhone 13 Pro – Crédit : Howard Bouchevereau / Unsplash

L’iPhone 14 Pro sera un appareil compact haut de gamme. Comme en témoigne cette fuite, le smartphone verrait toutes ses caractéristiques à la hausse cette année, y compris son prix. Eh oui, c’est probablement la seule mauvaise nouvelle de cette fuite. L’iPhone 14 Pro serait plus cher que l’iPhone 13 Pro commercialisé à partir de 999 $ (1 159 €) l’année dernière.

Un écran OLED plus grand et la nouvelle puce A16 Bionic

D’après le leaker « @Shadow-Leak », l’iPhone 14 Pro serait équipé d’un écran OLED LTPO de 120 Hz et 6,06 pouces. Comme un rapport l’annonçait l’année dernière, ces écrans seraient fournis par LG et équiperaient tous les smartphones de la gamme iPhone 14. L’écran aurait une définition de 2532×1170 pour une résolution de 460 PPP. Néanmoins, l’analyste Ross Young a répondu que « la taille de l’écran n’est pas correcte, légère augmentation, ce qui signifie que la définition n’est probablement pas correcte non plus ». Il n’en a pas dit plus, mais a promis de partager les nouvelles tailles d’écran de l’iPhone 14 lors d’une conférence prévue aujourd’hui.

iPhone 14 Pro Specifications

• 6.06" Flexible OLED Screen,120Hz

• LTPO

• (2532×1170) Resolution & 460 PPI

• A16 Bionic (4nm TSMC)

• 6GB LPDDR5 RAM

• 128GB/256GB/512GB/1TB Storage

• 48MP(F/1.3)+12MP+12MP Rear

• Pill-shaped Notch

• Titanium Alloy Frame



De plus, l’iPhone 14 Pro serait alimenté par la puce A16 Bionic qui succèdera à l’A15 Bionic que l’on retrouve d’ailleurs aussi dans le dernier iPhone SE 2022. La puce serait accompagnée de 6 Go de RAM LPDDR5. Quatre options de stockage seraient prévues : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

Un capteur principal de 48 Mpx et un prix en hausse

Au niveau de l’appareil photo, l’iPhone 14 Pro accueillerait 3 capteurs, un de 48 Mpx et deux de 12 Mpx. Le capteur principal pourrait filmer des vidéos en 8K et prendre des images encore plus précises. Comme on s’y attendait, l’iPhone 14 Pro marquera aussi la fin de l’encoche et le début des poinçons. Le leaker affirme que le smartphone aura un poinçon ovale en forme de « pilule ».

Enfin, le modèle de base de l’iPhone 14 Pro avec 128 Go de stockage serait vendu à 1 099 $. Cela représente une hausse de 100 $ par rapport à l’iPhone 13 Pro l’année dernière. Quoi qu’il en soit, il vaut mieux prendre toutes ces informations avec des pincettes. Les caractéristiques de l’Apple iPhone 14 Pro peuvent encore changer avant sa sortie en septembre.

Source : Tom’s Guide