iPhone 14 : le SOS d’urgence par satellite sauve deux femmes coincées par la neige

Le SOS d’urgence par satellite © Apple

Si la détection abusive d’accidents par les iPhone 14 et les Apple Watch récentes laisse à désirer, la fonction de SOS d’urgence par satellite de l’iPhone 14 commence à faire ses preuves. Celle-ci permet de contacter les autorités compétentes lorsque vous vous trouvez en mauvaise posture dans une zone privée de couverture réseau. Au Canada, deux femmes lui doivent une fière chandelle.

Les faits se sont déroulés le 23 décembre dernier. Un accident ayant fait fermer l’autoroute, les deux compères sélectionnent un autre itinéraire sur Google Maps. Celui-ci leur fait prendre la Holmes Forest Service Road qui avait été partiellement déneigée. Les deux femmes se retrouvent finalement bloquées par un mur de neige. “Lorsqu’elles ont essayé de le traverser, elles se sont retrouvées coincées”, raconte Dwight Yochim, directeur de BC Search and Rescue.

Le SOS d’urgence par satellite de l’iPhone 14 peut sauver des vies

Les deux personnes sont alors à 20 km de la route, coincées dans la neige. Personne ne sait où elles se trouvent et le réseau est inexistant. Heureusement, l’une d’entre elles dégaine son iPhone 14 qui bénéficie de la fonction SOS d’urgence par satellite. “À ma connaissance, c’est la première utilisation du SOS en Colombie-Britannique”, indique Yochim.

L’envoi du SOS d’urgence fonctionne et les secours sont contactés avec succès. Ces derniers retrouvent facilement la trace des deux femmes, leur position GPS ayant été partagée automatiquement grâce à la fonctionnalité. “Ils les ont trouvées, ont sorti leur véhicule et elles ont pu faire demi-tour et repartir”,se félicite le patron des sauveteurs qui estime que cela leur a “potentiellement sauvé la vie”.

D’après lui, ce type de fonction change totalement la donne. Au lieu de perdre du temps à rechercher les victimes, les secours peuvent intervenir très rapidement dans des zones dénuées de couverture réseau. Et le temps est un facteur souvent déterminant pour sauver des personnes en situation critique. En dehors d’Apple, les Huawei Mate 50 incluent également une connexion satellite pour les communications d’urgence.

