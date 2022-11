Votre iPhone 14 se transformera en téléphone satellite dans quelques jours

Le satellite à la rescousse © Apple

La communication par satellite fait partie des rares nouveautés vantées par Apple pour l’iPhone 14. Et celle-ci est enfin disponible aux États-Unis et au Canada pour les détenteurs du dernier flagship à la pomme. Cette technologie permet aux utilisateurs de contacter les services d’urgence même lorsque le réseau (cellulaire et WiFI) est inexistant.

Vous êtes dans une forêt tropicale et vous avez été mordu par un serpent ? Vous êtes bloqué en altitude après avoir fait une lourde chute ? Lorsqu’on s’aventure hors des sentiers battus, il arrive souvent qu’on se retrouve dans des zones non-desservies par le réseau. Ce qui s’avère problématique en cas de pépin.

D’où l’utilité du SOS d’urgence par satellite qui arrivera le mois prochain en Allemagne, en Irlande, au Royaume-Uni et en France. Une nouvelle fonctionnalité d’urgence qui vient rejoindre celle de la détection des accidents.

iPhone 14 : le SOS d’urgence, une fonctionnalité salvatrice

Voici comment cela fonctionne. Il faut tout d’abord tenter de contacter un numéro d’urgence. En cas d’absence de réseau, une icône intitulée « Texte d’urgence via satellite » surgit sur l’iPhone 14 au bout d’un certain temps. L’utilisateur est alors invité à remplir un petit questionnaire sur son problème. Il est ensuite guidé pour positionner son iPhone de manière à se connecter au satellite et envoyer le message aux secours.

Outre les réponses aux questions, celui-ci intègre des informations essentielles comme la localisation de l’usager et sa fiche médicale. Si possible, le message est transmis au service de secours le plus proche équipé pour recevoir des alertes textuelles. S’il n’y en a pas à proximité, le message sera transmis à un service de relais d’Apple qui se chargera de contacter les secours en votre nom.

Comme le signale The Verge dans son test, le message prend 15 à 30 secondes à être envoyé si le ciel est dégagé. Mais si certains éléments bloquent l’horizon, le temps d’attente peut dépasser la minute. Et il faut compter entre trois et cinq minutes pour que le message soit reçu par les services d’urgence. En dehors des situations d’urgence, la technologie permet également de partager sa position par satellite via l’application Localiser (Find My).