iPhone 14 Pro : Apple va enfin corriger le bug des lignes vertes clignotantes

Sur certains iPhone 14 Pro et Pro Max, des lignes horizontales apparaissent lors de l’allumage et du déverrouillage du téléphone. Un bug pour le moins problématique qui touche une flopée d’utilisateurs. Bonne nouvelle, Apple va enfin déployer un correctif, probablement dans iOS 16.3.

Les iPhone 14 Pro sont victimes d’un étrange bug © Nik3m forum Apple

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont des smartphones très solides qui brillent sur tous les aspects. Ils ne sont toutefois pas exempts de bugs. Depuis le mois dernier, des témoignages d’utilisateurs pointent un problème récurrent. Des lignes horizontales disgracieuses clignotent parfois brièvement sur leur iPhone 14 Pro lorsqu’ils l’allument ou le déverrouillent. Et rien n’y fait malgré les tentatives de réinitialisation et de désactivation de la fonction Always on Display.

Après avoir enquêté, Apple se veut rassurant dans un mémo interne révélé par MacRumors. La pomme y assure qu’il ne s’agit pas d’un défaut matériel. Et de promettre qu’un correctif sera prochainement déployé. “Apple est conscient du problème et une mise à jour logicielle sera bientôt disponible pour résoudre le problème”, peut-on notamment lire.

iPhone 14 Pro : Apple va résoudre le problème des lignes vertes

Pour information, iOS 16.3 est actuellement en cours de test avec les développeurs et les membres du programme de logiciels bêta d’Apple. Cette nouvelle itération n’est toutefois pas prévue avant au moins plusieurs semaines. Alternativement, il est donc possible que le constructeur décide de publier rapidement iOS 16.2.1, une version intermédiaire qui permettrait de corriger le bug des lignes et d’autres dysfonctionnements.

Inquiétantes de prime abord, les lignes vertes ne sont pas dangereuses pour le téléphone. Mais elles ont évidemment le don d’agacer les utilisateurs. Vu le prix qu’ils ont payé, on comprend évidemment qu’ils se montrent très pointilleux. Alors qu’Apple a déjà résolu le problème de l’affichage permanent sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, le fabricant est attendu de pied ferme par les usagers pour le souci des lignes horizontales.