iPhone 14 : d’horribles lignes apparaissent sur l’écran, quel est ce maléfice ?

Un bug agaçant sévit actuellement sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. Plusieurs utilisateurs signalent que des lignes horizontales apparaissent sur l’écran au moment de l’allumage ou du déverrouillage. Apple assure qu’il s’agit d’un problème logiciel et planche sur un correctif.

Les iPhone 14 sont victimes d’un étrange bug © Nik3m forum Apple

Peu de temps après sa sortie, l’iPhone 14 a été victime d’un bug épineux. Le message « SIM non prise en charge » surgissait puis l’écran se figeait. Alors que ce problème est désormais réglé, c’est un autre dysfonctionnement qui agite les forums ces derniers jours. Plusieurs utilisateurs signalent que des lignes horizontales apparaissent sur l’écran lors du déverrouillage ou de l’allumage de leur smartphone.

Le problème semble affecter principalement l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Les lignes peuvent prendre plusieurs couleurs. Elle clignotent généralement pendant quelques secondes avant de disparaître. Plusieurs usagers ont tenté de réinitialiser le téléphone ou de désactiver la fonction Always on Display. Ces manipulations n’ont toutefois pas permis de corriger le souci à tous les coups.

iPhone 14 : des lignes horizontales envahissent les écrans

« Je viens de recevoir l’iPhone 14 Pro Max vendredi dernier. J’ai remarqué que lorsque le téléphone s’allume, des lignes horizontales clignotent sur l’écran. Il le fait de temps en temps au hasard, pas à chaque fois que le téléphone se met en route. Parfois, c’est juste 1 ligne, parfois c’est plusieurs », déplore un utilisateur sur Reddit.

Plusieurs usagers ont amené leur téléphone dans un Apple Store pour obtenir des diagnostics. Les Genius leur ont assuré qu’il s’agissait d’un bug du système d’exploitation. Et de promettre qu’un correctif logiciel était en cours de réalisation. Selon les témoignages, le souci semble avoir commencé après la mise à niveau vers iOS 16.2. Certains utilisateurs signalent toutefois qu’il se produit aussi sur les anciennes versions de ‌iOS 16‌.

Pour rappel, Apple teste actuellement iOS 16.3 avec des développeurs et des bêta-testeurs publics. La mise à jour, qui pourrait inclure un correctif pour ce bug, ne devrait toutefois pas être lancée avant le début de l’année prochaine.

Un bug sur les iPhone 14 Pro © Reddit u/1LastOutlawi / barge

Source : Reddit