iPhone 14 Pro : comment désactiver l’écran always-on ?

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max disposent d’une nouvelle fonctionnalité : « Toujours activé », qui permet d’assombrir l’écran lorsqu’il est verrouillé ou inactif, mais de laisser quelques éléments apparaître (heure, widgets, etc.). Comment le désactiver ?

Si la durée de vie de la batterie de l’iPhone 14 Pro Max nous aura plutôt séduits, la durée de vie de la batterie de l’iPhone 14 Pro a malheureusement fait un énorme pas en arrière. Savoir comment désactiver l’affichage permanent (« Toujours activé » en français) sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max est utile pour économiser la batterie.

Contrairement à Android, avec l’écran always-on, Apple a simplement opté pour une version plus sombre de l’écran de verrouillage normal. Cela peut être distrayant si vous le laissez charger sur votre bureau ou sur votre table de chevet, par exemple. Apple ne vous donne pas non plus la possibilité de contrôler la luminosité de cet écran de verrouillage permanent et certains le trouvent trop lumineux.

Quelle que soit la raison, si vous souhaitez désactiver l’affichage permanent de votre iPhone 14 Pro ou Pro Max, vous êtes au bon endroit.

Comment désactiver l’affichage permanent sur iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max

Ouvrez l’app Réglages. Appuyez sur Affichage et luminosité. Faites défiler l’écran vers le bas jusqu’à la fonctionnalité Toujours activé et désactivez-la.

Désactiver l’affichage permanent sur iPhone 14 Pro © Apple

C’est tout, l’écran de votre iPhone va maintenant s’assombrir comme tous les autres iPhone que vous possédez.

À quoi sert la fonctionnalité Toujours activé de l’écran ?

L’écran de votre iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max peut fonctionner avec un taux de rafraîchissement aussi bas que 1 Hz grâce à un nouveau mode d’économie d’énergie et utilise une technologie améliorée qui permet de réduire la luminosité de tout l’écran de verrouillage.

L’écran s’assombrit lorsque vous verrouillez votre appareil ou que vous le laissez inactif. La fonctionnalité Toujours activé de l’écran utilise également plusieurs coprocesseurs dans l’A16 Bionic pour actualiser l’écran en utilisant le moins d’énergie possible.

La fonctionnalité Toujours activé de l’écran est activée par défaut sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Pour interagir avec votre iPhone, levez-le, touchez l’écran ou appuyez sur le bouton latéral. Si vous utilisez Lever pour activer, il vous suffit de lever et de regarder votre iPhone pour l’activer comme d’habitude. Vous pouvez également effectuer un balayage du bas vers le haut de votre écran pour activer l’iPhone et l’authentification Face ID.