iPhone 14 : météo, widgets, autonomie, l’écran always-on se dévoile

Les iPhone 14 Pro devrait bénéficier d’un écran always-on (à affichage permanent). Une technologie déjà bien connue des utilisateurs d’Android qui permettra aux nouveaux iPhone d’afficher des informations sans que l’écran n’ait besoin d’être allumé. Bloomberg nous en dit plus à ce sujet.

Les nouveaux widgets sur iOS 16

C’est désormais un secret de polichinelle : l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient être dotés d’écrans always-on, à affichage permanent. Bien connue des utilisateurs d’Android, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’afficher des informations en un coup d’œil, sans avoir à réveiller l’écran.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On pour Bloomberg, Mark Gurman a déclaré que cette fonctionnalité inclura la prise en charge des nouveaux widgets de verrouillage d’iOS 16, comme la météo, l’autonomie, les livraisons à venir, etc.

Un écran always-on particulièrement polyvalent pour l’iPhone 14 Pro

Tout comme l’Apple Watch, l’iPhone 14 Pro pourra afficher des widgets incluant la météo, les calendriers, l’activité physique et bien d’autres données, tandis que l’écran restera à une luminosité et une fréquence d’images faibles, selon Gurman. Comme la montre connectée d’Apple, l’iPhone 14 Pro pourra également empêcher les données sensibles d’apparaître sur l’écran de verrouillage, afin qu’elles restent secrètes.

L’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro pourra aussi afficher l’heure, la date et les notifications non lues. Conformément à l’Apple Watch, qui propose un mode d’affichage permanent depuis la Series 5, il est probable qu’Apple donnera aux utilisateurs la possibilité de l’activer ou de le désactiver depuis l’app Réglages.

Comme mentionné par Gurman, le mode d’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro devrait préserver la durée de vie de la batterie grâce à la combinaison d’une luminosité plus faible et d’un taux de rafraîchissement bas. Introduit sur les iPhone 13 Pro, l’écran ProMotion permet à l’affichage de descendre jusqu’à 10 Hz lorsqu’il est inactif et jusqu’à 120 Hz lorsqu’il est en fonctionnement. L’analyste Ross Young s’attend à ce que l’écran des iPhone 14 Pro puisse descendre jusqu’à 1 Hz, comme l’Apple Watch.

Apple devrait dévoiler les iPhone 14 vers le mois de septembre, comme à son habitude (sauf perturbation majeure de la chaîne d’approvisionnement). Seuls les modèles Pro et Pro Max devraient comporter des écrans always-on. Cette fonctionnalité pourrait toutefois se répercuter sur les modèles standards à l’avenir.

Source : Bloomberg