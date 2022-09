Les iPhone 14 Pro et Pro Max auraient un poinçon en forme de pilule avec des voyants lumineux

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la keynote d’Apple qui présentera l’iPhone 14 le 7 septembre, mais les fuites ne sont pas encore près de s’essouffler. Sur les quatre modèles d’iPhone attendus, deux d’entre eux devraient abandonner l’encoche utilisée depuis plus de 5 ans au profit d’un double poinçon. En effet, les iPhone 14 Pro et Pro Max seraient les premiers à proposer deux poinçons pour accueillir la caméra frontale et les capteurs de FaceID.

Concept de l’iPhone 14 Pro avec le grand poinçon central – Crédit : @ld_vova / Twitter

Selon une source anonyme qui a discuté avec MacRumors, Apple aurait prévu quelque chose de plutôt étonnant quant à ces deux poinçons. Et pour cause, iOS se chargerait d’éteindre les pixels entre les deux poinçons quand l’écran de l’iPhone est allumé. Ainsi, cela donne aux utilisateurs l’impression d’avoir un seul poinçon plus grand en forme de pilule.

Le grand poinçon en forme de pilule de l’iPhone 14 afficherait les voyants vert et orange de la caméra et du microphone

On ne sait pas exactement pourquoi Apple préférerait avoir deux poinçons séparés et regroupés par le logiciel plutôt que d’avoir directement un seul poinçon central. Quoi qu’il en soit, l’espace entre les deux ne sera pas gâché. En effet, la source a expliqué que cet espace des pixels éteints permettrait d’afficher les deux indicateurs lumineux orange et vert.

More evidence suggests this will be the ACTUAL look of the iPhone 14 Pro cutout 😳‼️



The space in between will apparently be used to show privacy indicators for active mics/cameras… pic.twitter.com/4Vvz5qetzf — AppleTrack (@appltrack) August 31, 2022

Depuis iOS 14, la barre de notification peut afficher des indicateurs orange et vert. Ils permettent de savoir si la caméra ou le microphone sont utilisés par une application, quelle qu’elle soit. Le voyant orange correspond au microphone. Le vert indique que la caméra ou la caméra et le microphone sont utilisés. Cette fonctionnalité de sécurité serait donc directement intégrée entre les deux poinçons et non plus dans la barre de notifications sur l’iPhone 14 Pro. Les utilisateurs pourraient également appuyer sur les voyants vert et orange pour afficher plus d’informations sur les applications qui utilisent le microphone et/ou la caméra.

Enfin, selon 9to5Google, Apple aurait aussi prévu une refonte complète de l’application Appareil Photo. La majorité des commandes se trouveraient en haut de l’écran afin d’offrir une vue plus large de l’appareil photo. Néanmoins, cette refonte ne serait « pas encore complètement verrouillée ». Il faudra donc attendre le 7 septembre pour en savoir plus sur l’éventuel nouveau design de l’application Appareil Photo et le double poinçon des iPhone 14 Pro et Pro Max.

Source : MacRumors