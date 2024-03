iPhone 16 Pro : des rendus 3D révèlent un téléphone plus grand avec un mystérieux bouton

Concept d’iPhone 16 Pro

Avec l’iPhone 15 Pro, Apple a remplacé le commutateur Sonnerie/Silence par un nouveau bouton Action, pas exempts de défauts. Toutefois ce bouton débloque un potentiel de contrôle énorme sur les déclinaisons haut de gamme de l’iPhone 15, avec la possibilité d’y assigner de nombreux raccourcis. Mais ce nouvel interrupteur n’est pas suffisant pour Apple, qui envisage maintenant d’apporter encore un nouveau bouton avec l’iPhone 16.

Dans une fuite de l’envergure de celle de MacRumors en décembre, le site 91Mobiles a publié des rendus 3D du futur smartphone. Ces dessins révèlent un bouton Action plus grand que celui présent sur l’iPhone 15 Pro, accompagné de ce fameux bouton de capture. Ce nouvel interrupteur capacitif se trouve sur le côté droit de l’appareil, sous le bouton d’allumage.

De quoi sera capable le nouveau bouton capture de l’iPhone 16 ?

Ce bouton capture sera complètement dédié à la photo. Il devrait être doté de fonctionnalités telles que :

Le réglage du zoom de l’appareil photo.

La mise au point des clichés.

Agir en tant qu’obturateur, pour déclencher la capture de photos et de vidéos.

Il est actuellement possible d’assigner sur le bouton action de l’iPhone 15 Pro ce genre de contrôle. Toutefois, cela l’occupe et il ne peut alors pas recevoir d’autres raccourcis.

91Mobiles ajoute que la bosse de l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro devrait présenter le même langage de conception que l’actuelle, apparu avec l’iPhone 11 Pro. Celle-ci rassemblera les capteurs photo, un microphone, un flash et un module LiDAR. L’iPhone 16 Pro devrait également être doté d’un téléobjectif à tétraprisme, une technologie pour l’instant réservée à l’iPhone 15 Pro Max.

L’iPhone 16 Pro sera plus grand avec une taille d’écran inchangée

Tout comme sur l’iPhone 15, cette itération du smartphone présente une découpe en haut de l’écran pour accueillir la caméra selfie. La grosse encoche des modèles précédents n’est plus, toutefois nous n’en sommes pas encore au stade d’un iPhone avec un affichage en plein écran.

De plus, les dimensions de l’appareil changent. L’iPhone 16 Pro mesurera 149,6×71,4×8,4 mm avec un écran de 6,1 pouces. Comparé aux dimensions de l’iPhone 15 Pro (146,6x 70,6×8,25mm), l’iPhone 16 Pro est légèrement plus grand, plus large et plus épais. Ces chiffres vont dans le même sens que ceux de MacRumors, il est donc fort probable qu’ils se vérifient. 91Mobiles avance également que le cru 2024 de l’iPhone pourrait être équipé de batteries plus grosses sur certains modèles.