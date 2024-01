iPhone 16 Pro : un bouton Action différent, mais un design identique ?

iPhone 16 Pro © MacRumors

TL;DR Le bouton Action permet de lancer Siri, de prendre des photos, de scanner des documents ou de payer avec Apple Pay, etc.

Apple a testé quatre designs différents pour le bouton Action de l’iPhone 16 Pro, avec des tailles, des emplacements et des fonctions variés.

Le design final du bouton Action n’est pas encore connu, mais le smartphone pourrait ressembler à l’iPhone 15 Pro.

Apple est en pleine phase de test pour le design de son futur iPhone 16 Pro, qui devrait sortir en 2024. L’un des éléments qui fait l’objet d’expérimentations est le bouton Action, qui permet d’accéder à différentes fonctionnalités du smartphone.

Selon le site MacRumors, Apple a essayé quatre configurations différentes pour ce bouton, avec des tailles, des emplacements et des fonctions variés. Mais la firme de Cupertino proposerait finalement le même design que l’iPhone 15 Pro.

iPhone 16 Pro : le bouton Action se transforme selon les prototypes

Le bouton Action est situé sur le côté gauche de l’iPhone, et il permet de lancer Siri, de prendre des photos, de scanner des documents ou de payer avec Apple Pay, entre autres. Sur l’iPhone 15 Pro, il s’agit d’un bouton mécanique, de petite taille, qui se combine avec deux boutons de volume sur le même côté.

Comme nous vous l’avions montré avec les premiers prototypes de l’iPhone 16 Pro, le smartphone conserverait le design et le titane de l’iPhone 15 Pro, mais aussi un écran plus grand. Il disposerait aussi d’un bouton dédié à la capture de vidéos, nommé bouton de Capture. bouton Action ferait son retour, mais Apple envisage de le rendre plus performant et plus personnalisable.

L’iPhone 16 Pro ressemblerait à ça © MacRumors

L’entreprise aurait ainsi testé quatre designs différents :

Deux boutons de volume, grand bouton Action haptique et bouton Capture en dessous.

Deux boutons de volume, petit bouton Action mécanique, sans bouton de Capture.

Un bouton de volume unifié et un grand bouton Action haptique, avec bouton Capture en dessous.

Un bouton de volume unifié et un petit bouton Action haptique (sensible au toucher et à la pression) abandonné pour des raisons techniques sur l’iPhone 15 Pro.

Vraisemblablement, l’idée d’un bouton de volume unifié et d’un petit bouton Action aurait été abandonnée par Apple. Jugée trop technique, la firme aurait décidé de revenir sur deux boutons dédiés, un format que les gens connaissent bien. Le dernier prototype en date (nommé « Proto2 ») ressemblerait finalement à l’iPhone 15 Pro, sans grands changements.

Vous l’aurez compris, Apple n’a pas encore arrêté son choix sur le design final de l’iPhone 16 Pro, et il se peut qu’il y ait encore des modifications avant la sortie du smartphone. Il faudra donc attendre les prochaines fuites ou les annonces officielles pour connaître son look définitif.